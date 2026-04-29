Palit übernimmt die volle Kontrolle über die Marke Galax

Palit übernimmt die direkte Kontrolle über die Marke Galax. Damit endet die Ära, in welcher Galax als eigenständiger Anbieter Grafikkarten vertreiben konnte. Dies teilt das Unternehmen selbst auf verschiedenen regionalen Websites mit – etwa in Brasilien. Bekannt geworden ist Galaxy vor allem für seine übertakteten Grafikkarten der Reihe Hall of Fame oder auch kurz HOF. Betroffen ist von dieser Neuorientierung auch die europäische Marke KFA2.

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Palit übernimmt damit auch den Vertrieb bereits erhältlicher Modelle sowie den Kundendienst. Palit ist ein Hersteller, der zu den wichtigsten Nvidia-Partnern zählt. Auch Galax hatte sich dabei einen Namen gemacht und ist seit über 30 Jahren im PC-Markt präsent. Damit soll aber offenbar Schluss sein, zumindest in Form eines eigenständigen Herstellers. So ist es möglich, dass Palit in Zukunft Galaxy als Untermarke einsetzen wird. Auch das HOF-Branding könnte entsprechend bestehen bleiben.

Wir können uns gut vorstellen, dass Palit etwa die Marken Galax und HOF für übertaktete Grafikkarten weiterverwenden wird. Sowohl Galax als auch KFA2 sind bisher Tochterfirmen von Palit gewesen, werden aber nun offenbar nur noch als Marken innerhalb des Mutterkonzerns weiterbestehen. Als Begründung für diesen Schritt nennt man die aktuelle Marktsituation mit der Speicherkrise, steigenden Komponentenpreisen und Lieferengpässen.

Vermutlich rechnet sich Palit aus, dass man als zentraler, größerer Hersteller bessere Preise aushandeln kann als separate Untermarken. Dennoch ist es natürlich schade, mit Galax und KFA 2 so traditionsreiche Anbieter zu verlieren.

Quelle: Galax (Brasilien)