Kein Core Ultra 9 290K Plus wegen zu geringem Leistungsplus

Intel hat das ursprünglich geplante CPU-Flaggschiff der Arrow Lake Refresh Serie, den Core Ultra 9 290K Plus, bekanntlich nicht auf den Markt gebracht. Jetzt bestätigt ein in China aufgetauchtes Exemplar dieses Desktop-Prozessors den Grund für die Streichung dieses Modells. Denn die CPU zeigt demnach nur wenig mehr Leistung als der Core Ultra 7 270K Plus, sodass Intel keine ausreichende Differenzierung sah.

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Laut den Ergebnissen aus Test des geleakten Engineering Samples liegt der Performance-Vorsprung des Core Ultra 9 290K Plus gegenüber dem Core Ultra 7 270K Plus lediglich bei durchschnittlich zwei bis drei Prozent – trotz höherer Taktraten und einer geplanten Positionierung als neues Desktop-Flaggschiff.

Der Grund dürfte darin liegen, dass sich beide Prozessoren technisch kaum voneinander unterscheiden. Sowohl der Core Ultra 9 290K Plus als auch der Core Ultra 7 270K Plus verfügen über 8 Performance-Kerne, 16 Effizienzkerne und 36 MByte L3-Cache. Der wichtigste Unterschied lag offenbar ausschließlich beim Boost-Takt. Während der seit Ende März verfügbare Core Ultra 7 270K Plus bis zu 5,5 GHz erreicht, sollte der Core Ultra 9 290K Plus bis zu 5,8 GHz hochtakten. Die zusätzlichen 300 MHz reichen laut den Benchmark-Leaks jedoch nicht aus, um einen spürbaren Vorteil im Alltag zu erzeugen.

In synthetischen Tests konnte der höhere Takt zwar messbare Vorteile erzielen, doch diese fielen insgesamt überraschend gering aus. Noch problematischer dürfte für Intel gewesen sein, dass reale Anwendungen kaum profitierten. Vor allem bei Gaming, Produktivitätssoftware und Multitasking-Workloads sollen die Unterschiede praktisch nicht wahrnehmbar gewesen sein.

Damit wäre es für Intel schwierig geworden, einen deutlichen Aufpreis für ein Ultra-9-Modell zu rechtfertigen. Ein Flaggschiff ohne klaren Mehrwert hätte nicht nur die Produktpositionierung erschwert, sondern möglicherweise auch das bestehende Line-up kannibalisiert.

Der Fall zeigt exemplarisch ein Problem, mit dem inzwischen nahezu alle CPU-Hersteller kämpfen: Höhere Taktraten liefern immer seltener große Leistungssteigerungen. Moderne Desktop-Prozessoren bewegen sich bereits nahe ihrer thermischen und energetischen Grenzen. Kleine Frequenzsprünge führen deshalb oft nur noch zu minimalen Leistungsgewinnen, während Stromverbrauch und Abwärme überproportional steigen können. Ohne neue Architekturen, größere Cache-Strukturen, bessere Effizienzdesigns oder tiefgreifende Optimierungen lassen sich im High-End-Segment kaum noch große Fortschritte allein über höhere GHz-Werte erzielen.

Am Ende veröffentlichte Intel lediglich Core Ultra 5 250K Plus und Core Ultra 7 270K Plus als Teil seines Arrow Lake Desktop-Refreshes. Der Core Ultra 9 290K Plus blieb dagegen offenbar im Status eines Engineering Samples und erreichte nie die Serienproduktion. Solche unveröffentlichten Prozessoren tauchen gelegentlich über Hardware-Sammler, Leaker oder Medienkontakte auf und geben Einblicke in Produkte, die intern getestet, aber nie offiziell vorgestellt wurden.

Die Streichung des 290K Plus könnte letztlich sogar ein positives Signal sein. Statt ein kaum differenziertes Premium-Modell auf den Markt zu bringen, scheint Intel diesmal bewusst auf ein übersichtlicheres Produktportfolio gesetzt zu haben. Gerade im aktuellen CPU-Markt wird die klare Abgrenzung einzelner Modelle immer wichtiger. Ein teurer High-End-Chip mit kaum messbarem Vorteil gegenüber einem günstigeren Modell hätte sowohl Kunden als auch OEM-Partner verwirren können.

Bislang hat Intel weder die Existenz noch die mögliche Einstellung des Core Ultra 9 290K Plus bestätigt. Die Ergebnisse des geleakten CPU-Musters jedoch darauf hin, dass der Konzern intern keinen ausreichenden Mehrwert für einen Marktstart gesehen hat. Damit bleibt der 290K Plus wohl eines jener seltenen CPU-Modelle, die nie offiziell erscheinen – aber trotzdem einen interessanten Blick hinter die Kulissen moderner Prozessorentwicklung ermöglichen.

Quelle: Billi Billi (China)