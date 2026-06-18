Benchmark-Leak deutet auf nahenden Steam-Machine-Launch hin

Ein neuer Geekbench-Eintrag könnte der bislang deutlichste Hinweis darauf sein, dass Valve kurz vor der Vorstellung seiner lange erwarteten Steam Machine steht. In der Benchmark-Datenbank ist ein bislang unbekanntes System mit der Bezeichnung „Valve Fremont“ aufgetaucht, das bereits für Spekulationen über die Hardware-Ausstattung und die Marktpositionierung der kommenden Gaming-Plattform sorgt.

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Laut dem veröffentlichten Benchmark erreicht das System 2334 Punkte im Single-Core-Test und 7316 Punkte im Multi-Core-Test von Geekbench 6. Damit bewegt sich die Plattform zwar nicht in der Leistungsklasse aktueller High-End-Prozessoren, die Ergebnisse liefern jedoch erstmals einen konkreten Eindruck davon, welche Performance Nutzer von der neuen Hardware erwarten können.

Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte, wonach Valve auf eine Kombination aus einem AMD-Prozessor auf Basis der Zen-4-Architektur und einer RDNA-3-Grafikeinheit setzen soll. Die bislang genannten Spezifikationen sprechen von sechs CPU-Kernen sowie einer Navi-33-GPU mit 8 GByte Videospeicher. Damit würde sich die Steam Machine leistungstechnisch zwischen einem kompakten Gaming-PC und einer modernen Spielkonsole einordnen.

Verglichen mit aktuellen Notebook-Prozessoren wirken die CPU-Ergebnisse zunächst eher unspektakulär. Moderne Mobilprozessoren wie Intels Core Ultra X7 358H erreichen in Geekbench 6 teilweise mehr als doppelt so hohe Multi-Core-Werte. Für Gaming-Systeme ist die Prozessorleistung jedoch oft nicht der entscheidende Faktor. Gerade bei höheren Auflösungen und grafisch anspruchsvollen Titeln spielt die Leistungsfähigkeit der Grafikeinheit eine deutlich größere Rolle.

Genau hier bleibt die größte offene Frage bestehen. Bislang sind keine Grafikbenchmarks der mutmaßlichen Steam Machine aufgetaucht. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass die Navi-33-GPU in etwa das Leistungsniveau einer Radeon RX 7600 Grafikkarte erreichen könnte. Eine solche Ausstattung würde einen deutlichen Vorsprung gegenüber integrierten Grafiklösungen bieten und flüssiges Gaming in 1080p sowie vielen Titeln auch in 1440p ermöglichen.

Gerüchten zufolge verfolgt Valve sogar das Ziel, Spiele per Upscaling in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde darzustellen. Unterstützt werden sollen dabei moderne Technologien wie Raytracing und AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Ob diese Leistungsziele in aktuellen AAA-Titeln tatsächlich erreicht werden können, hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab, darunter Kühlung, Energieverbrauch und die Optimierung der jeweiligen Spiele.

Interessant ist der Leak auch im Hinblick auf den möglichen Veröffentlichungszeitraum. Geekbench-Einträge tauchen häufig dann auf, wenn Geräte die finale Validierungsphase durchlaufen oder bereits für Tests bei Partnern und Medien vorbereitet werden. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass eine Vorstellung unmittelbar bevorsteht, deutet aber darauf hin, dass sich die Hardware deutlich näher an der Marktreife befindet als noch vor wenigen Monaten.

In der Community werden die bislang bekannten Spezifikationen unterschiedlich bewertet. Kritiker bemängeln, dass die Hardware zum geplanten Marktstart bereits hinter neueren Prozessor- und Grafikgenerationen zurückliegen könnte. Befürworter verweisen hingegen auf Valves Software-Ökosystem. Insbesondere die enge Integration von SteamOS, die unkomplizierte Bedienung sowie die breite Spielekompatibilität könnten der Plattform einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Noch sind zahlreiche Details offen. Weder Preis noch Erscheinungstermin wurden offiziell bestätigt. Zuletzt hatte Valve den Erscheinungszeitraum der Steam Machine lediglich auf Sommer 2026 eingegrenzt. Auch zur tatsächlichen Spieleleistung liegen bislang keine belastbaren Daten vor. Der nun aufgetauchte Geekbench-Eintrag von „Valve Fremont“ liefert jedoch einen weiteren Hinweis darauf, dass Valve seine nächste Gaming-Hardware offenbar Schritt für Schritt auf die Zielgerade bringt.

Quelle: Gray aka Olrak29 @ X