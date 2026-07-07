Mehr Sales durch KI: So erstellst Du hochkonvertierende Produktvideos mit Edimakor am PC

Im E-Commerce reicht es heute längst nicht mehr aus, ein Produkt nur mit einigen Bildern und einer kurzen Beschreibung zu präsentieren. Kunden möchten sehen, wie ein Produkt aussieht, funktioniert und im Alltag eingesetzt werden kann. Genau deshalb gehören Produktvideos inzwischen zu den wichtigsten Bestandteilen erfolgreicher Verkaufsstrategien auf Plattformen wie Amazon, Shopify, TikTok, Instagram und Facebook. Ein gut gestaltetes Video weckt Aufmerksamkeit, erklärt die Vorteile eines Produkts in wenigen Sekunden und schafft Vertrauen – oft noch bevor der Kunde den Beschreibungstext liest.

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Die professionelle Erstellung solcher Werbevideos ist jedoch für viele Online-Händler mit einem hohen Aufwand verbunden. Für jedes neue Produkt müssen häufig Inhalte geplant, Videos aufgenommen, Sprecher organisiert und verschiedene Programme für Schnitt, Musik oder Effekte verwendet werden. Hinzu kommen die Kosten für Agenturen, Fotografen oder Content Creator. Wer regelmäßig neue Produkte veröffentlicht oder mehrere Werbekampagnen gleichzeitig testen möchte, merkt schnell, wie zeit- und kostenintensiv dieser Prozess werden kann.

Mit HitPaw Edimakor lässt sich dieser Workflow deutlich vereinfachen. Die Desktop-Software verbindet moderne KI-Funktionen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und unterstützt dich dabei, professionelle Produktvideos direkt am PC zu erstellen. Von Text-zu-Video über KI-Voiceover bis hin zur fertigen Werbeanzeige laufen alle wichtigen Arbeitsschritte in einer einzigen Anwendung zusammen. Dadurch kannst du neue Kampagnen schneller veröffentlichen, verschiedene Anzeigen effizient testen und hochwertige Marketinginhalte erstellen, ohne auf mehrere Programme oder externe Dienstleister angewiesen zu sein. Das spart Zeit, reduziert Produktionskosten und schafft mehr Freiraum, um deinen Online-Shop weiter auszubauen und deinen Umsatz nachhaltig zu steigern.

Warum Desktop-Power für E-Commerce-Videos unverzichtbar ist

Produktvideos für Amazon, Shopify oder Social Media bestehen heute oft aus hochauflösendem 4K-Material, mehreren Videospuren sowie eingeblendeten Texten, Musik und Effekten. Gleichzeitig erwarten Kunden professionelle Inhalte, die Produkte realistisch präsentieren und innerhalb weniger Sekunden überzeugen. Solche Projekte stellen hohe Anforderungen an die Leistung der Software. Smartphone-Apps oder reine Web-Tools stoßen dabei schnell an ihre Grenzen – besonders bei größeren Dateien, längeren Videos oder wenn mehrere Projekte gleichzeitig bearbeitet werden.

Genau hier spielt HitPaw Edimakor seine Stärken aus. Als native Desktop-Software für Windows und Mac nutzt Edimakor die GPU-Beschleunigung deines PCs und verarbeitet auch umfangreiche Projekte flüssig und zuverlässig. Selbst bei großen Produktaufnahmen bleibt die Bearbeitung stabil, ohne Abstürze oder lange Wartezeiten. Das ist besonders hilfreich für Online-Händler, die regelmäßig neue Produkte veröffentlichen oder verschiedene Werbeanzeigen gleichzeitig erstellen und testen.

Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Rendering direkt auf deinem Computer. Da die Verarbeitung lokal erfolgt, müssen große Videodateien nicht ständig hoch- oder heruntergeladen werden. Das spart Zeit, verhindert Datenverluste und sorgt für einen reibungslosen Workflow. Neue Produktvideos können schneller fertiggestellt, Kampagnen früher veröffentlicht und Änderungen jederzeit unkompliziert vorgenommen werden. So bleibt mehr Zeit, um sich auf Marketing, Kunden und den Ausbau des eigenen Online-Shops zu konzentrieren.

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Die 4 besten KI-Features von HitPaw Edimakor für Online-Händler

1. Kreative KI-Werbevideos (bis zu 60 Sekunden):

Im E-Commerce entscheidet oft die erste Werbeanzeige darüber, ob ein potenzieller Kunde auf ein Produkt klickt oder weiterscrollt. Gleichzeitig müssen neue Produkte, Rabattaktionen oder saisonale Kampagnen häufig innerhalb kurzer Zeit veröffentlicht werden. Wer jedes Werbevideo von Grund auf produziert oder dafür eine Agentur beauftragt, investiert nicht nur viel Zeit, sondern verursacht auch hohe Produktionskosten. Mit der Text-zu-Video-Funktion von HitPaw Edimakor lässt sich dieser Prozess deutlich vereinfachen. Du gibst einfach dein Produkt, eine passende Rolle – beispielsweise „erster Kunde“ oder „Experte“ – sowie die wichtigsten Verkaufsinformationen ein. Die Software erstellt daraus automatisch ein professionelles Werbevideo mit passendem Voiceover und lizenzfreier Hintergrundmusik.

Dadurch kannst du innerhalb kurzer Zeit mehrere Werbevarianten für TikTok, Instagram, Facebook oder andere Plattformen erstellen und miteinander vergleichen. Das ist besonders hilfreich, wenn verschiedene Zielgruppen, Angebote oder Werbebotschaften getestet werden sollen. Anstatt mehrere Tage auf externe Dienstleister zu warten, können neue Kampagnen sofort umgesetzt und bei Bedarf schnell angepasst werden. So sparst du Zeit, reduzierst deine Marketingkosten und kannst erfolgreiche Anzeigen schneller skalieren, um mehr potenzielle Kunden zu erreichen und den Umsatz deines Online-Shops nachhaltig zu steigern.

In nur 3 einfachen Schritten zum fertigen Werbeclip:

Produktfoto hochladen: Sie laden einfach ein ganz normales Foto Ihres Produkts in Edimakor hoch. Die integrierte, hochpräzise KI übernimmt vollautomatisch das Kou-Tu (intelligentes Freistellen/Kopieren) und entfernt störende Hintergründe in Sekundenschnelle – absolut sauber und randscharf.

Referenzvideo wählen: Laden Sie ein Beispielvideo hoch, das den visuellen Stil, die Dynamik oder die Effekte zeigt, die Ihnen für Ihre Werbung vorschweben. Die Edimakor-KI analysiert die Bewegungen und Ästhetik der Referenz und generiert ein perfekt darauf abgestimmtes, animiertes Werbevideo für Ihr eigenes Produkt.

Sprachausgabe & Sound individualisieren: Verpassen Sie Ihrer Werbung den letzten Schliff. Sie können das Video mit einer maßgeschneiderten, personalisierten Sprachausgabe (Voiceover) versehen. Nutzen Sie dafür die emotionalen TTS-Stimmen oder klonen Sie direkt Ihre eigene Stimme für ein maximal authentisches Ergebnis.

2. KI-UGC-Videos mit echten Charakteren (bis zu 5 Minuten):

Authentische UGC-Ads (User Generated Content) gehören heute zu den wirkungsvollsten Werbeformaten im E-Commerce. Viele Käufer vertrauen echten Produktempfehlungen mehr als klassischen Werbeanzeigen, weshalb immer mehr Marken mit Influencern oder Content Creatorn zusammenarbeiten. Für kleinere Online-Shops ist diese Art der Videoproduktion jedoch oft mit hohen Kosten und einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden. Mit HitPaw Edimakor kannst du professionelle UGC-Videos erstellen, ohne externe Creator engagieren zu müssen. Du wählst einfach dein Produkt und eine passende Charakterrolle aus, während die Software daraus automatisch ein überzeugendes Werbevideo erstellt. Dank der integrierten Lip-Sync-Technologie werden Sprache und Lippenbewegungen präzise aufeinander abgestimmt, sodass die Präsentation natürlich und glaubwürdig wirkt.

Ein weiterer Vorteil ist die flexible Anpassung an verschiedene Plattformen und Zielgruppen. Ob 9:16 für TikTok und Instagram Reels oder 16:9 für YouTube – das passende Format lässt sich mit wenigen Klicks auswählen. So können Unternehmen mehrere Werbevarianten für unterschiedliche Kampagnen erstellen, neue Produkte schneller bewerben und erfolgreiche Anzeigen kontinuierlich optimieren. Das spart nicht nur Zeit und Produktionskosten, sondern macht es auch einfacher, Werbekampagnen zu skalieren und mehr potenzielle Kunden zu erreichen.

So einfach erstellen Sie Ihr KI-UGC-Video:

Medien hochladen: Laden Sie ein Bild Ihres Produkts sowie ein Foto des gewünschten Models (Präsentations-Charakter) in Edimakor hoch. Die KI verbindet das Produkt und die Person nahtlos in einer realistischen Studio- oder Lifestyle-Umgebung.

Skript & Action-Befehle eingeben: Tippen Sie einfach den Text ein, den das Model im Video sprechen soll. Fügen Sie optionale Bewegungskorridore oder Action-Befehle hinzu, damit der Charakter das Produkt passend zum Text anhebt, zeigt oder erklärt.

Format wählen & Exportieren: Passen Sie das Video mit nur einem Klick an Ihr Zielmedium an. Edimakor unterstützt alle gängigen Seitenverhältnisse – egal ob 16:9 für Amazon-Detailseiten und YouTube oder 9:16 / 1:1 für TikTok, Instagram Reels und mobile E-Commerce-Apps.

3. Nahtlose Produktpräsentations-Videos für Detailseiten (60 Sekunden):

Auf Produktseiten entscheiden oft nur wenige Sekunden darüber, ob Besucher weiterlesen oder den Shop wieder verlassen. Hochwertige Produktvideos helfen dabei, die wichtigsten Funktionen, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten eines Produkts auf einen Blick zu vermitteln. Mit der Produktpräsentations-Funktion von HitPaw Edimakor lassen sich professionelle Videos erstellen, die Produkte aus verschiedenen Perspektiven zeigen und ihre wichtigsten Eigenschaften verständlich präsentieren. Intelligente Übergänge sorgen dafür, dass alle Szenen flüssig ineinander übergehen und das Video einen hochwertigen sowie professionellen Eindruck hinterlässt.

Diese Funktion eignet sich besonders für Amazon-, Shopify- oder eBay-Produkte, bei denen Kunden möglichst viele Informationen erhalten möchten, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Ein gut aufgebautes Produktvideo kann offene Fragen beantworten, Vertrauen schaffen und den Nutzen eines Produkts schneller vermitteln als lange Beschreibungstexte. Gleichzeitig lassen sich neue Produktvideos innerhalb kurzer Zeit erstellen oder bestehende Inhalte aktualisieren. Das spart Zeit bei der Content-Erstellung und unterstützt Online-Händler dabei, ihre Produktseiten regelmäßig mit professionellen und überzeugenden Videoinhalten zu optimieren.

In wenigen Schritten zur professionellen Produkt-Animation:

Produktbilder bereitstellen: Laden Sie ein oder mehrere hochauflösende Fotos Ihres Produkts in Edimakor hoch. Auch hier sorgt die intelligente KI dafür, dass das Produkt perfekt isoliert und für die dreidimensionale Animation vorbereitet wird.

Gewünschten Effekt auswählen: Geben Sie der KI vor, wie sich Ihr Produkt bewegen soll oder welchen visuellen Stil Sie anstreben (z. B. eine elegante 360-Grad-Rotation, sanfte Kameraschwenks, schwebende Slow-Motion-Effekte oder moderne Lichtreflexionen).

Dynamisches Video generieren: Die Edimakor-KI berechnet in Sekundenschnelle ein flüssiges, absolut realistisches Werbevideo, das sich ausschließlich auf die Ästhetik und die Details Ihres Produkts konzentriert. Das Ergebnis ist ein moderner, ablenkungsfreier Clip, der die Conversion-Rate Ihrer Produktseite nachweislich steigert.

4. AI-Studio für Produktfotos & Modeldarstellungen:

Professionelle Produktbilder sind im E-Commerce genauso wichtig wie überzeugende Werbevideos. Gleichzeitig gehören Fotoshootings mit Fotografen, Models und verschiedenen Hintergründen zu den größten Kostenfaktoren bei der Erstellung neuer Produktinhalte. Mit dem AI-Studio von HitPaw Edimakor lassen sich hochwertige Produktbilder und virtuelle Modeldarstellungen direkt am PC erstellen. Das integrierte Smart Cutout entfernt den Hintergrund automatisch und platziert dein Produkt sauber in einer neuen Szene, sodass auch ohne aufwendige Bildbearbeitung professionelle Ergebnisse entstehen.

Besonders praktisch ist die flexible Bearbeitung bereits vorhandener Produkte. Hochgeladene Artikel bleiben als Vorlage gespeichert und können jederzeit für neue Kampagnen, Produktseiten oder saisonale Aktionen wiederverwendet werden. Auch Farben, Hintergründe oder Präsentationsstile lassen sich mit wenigen Klicks anpassen, ohne jedes Produkt erneut fotografieren zu müssen. Dadurch sparst du Zeit und Produktionskosten, kannst dein Produktsortiment schneller aktualisieren und hochwertige Inhalte für Amazon, Shopify oder Social Media deutlich effizienter erstellen.

Der Kurzvergleich: Warum Edimakor die Konkurrenz im E-Commerce schlägt

Der traditionelle Workflow: Komplex, teuer und ineffizient

Die Erstellung professioneller Werbeinhalte für einen Online-Shop war lange Zeit mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Produktbilder mussten zunächst aufgenommen und bearbeitet werden, bevor sie für Werbeanzeigen oder Produktseiten verwendet werden konnten. Anschließend folgte der Videoschnitt in einer separaten Software, während für Voiceover, Musik, Untertitel oder weitere Effekte häufig zusätzliche Programme benötigt wurden. Sollten außerdem UGC-Videos oder Werbeinhalte mit echten Personen entstehen, kamen häufig Agenturen, Fotografen, Models oder Content Creator hinzu. Jeder einzelne Schritt erforderte Zeit, Abstimmung und zusätzliche Kosten.

Gerade im E-Commerce ist dieser klassische Workflow jedoch oft zu langsam. Neue Produkte, Rabattaktionen oder saisonale Kampagnen müssen innerhalb kurzer Zeit veröffentlicht werden, damit Unternehmen flexibel auf Trends und Kundenbedürfnisse reagieren können. Müssen Inhalte jedes Mal neu produziert oder verschiedene Programme miteinander kombiniert werden, verzögert sich die Veröffentlichung unnötig. Gleichzeitig steigen die laufenden Kosten durch mehrere Software-Abonnements und externe Dienstleister, was besonders für kleinere Online-Shops oder wachsende Marken eine Herausforderung darstellen kann.

Der Edimakor-Vorteil: Maximale Effizienz ohne Lernkurve

HitPaw Edimakor verfolgt einen deutlich einfacheren Ansatz. Als All-in-One-Desktop-Lösung vereint die Software die Erstellung von Produktvideos, UGC-Ads, Produktfotos und weiteren KI-gestützten Funktionen in einer einzigen Benutzeroberfläche. Statt ständig zwischen verschiedenen Programmen zu wechseln, können viele Arbeitsschritte innerhalb eines durchgängigen Workflows erledigt werden. Das sorgt für mehr Übersicht und beschleunigt die gesamte Content-Produktion.

Auch ohne umfangreiche Erfahrung im Videoschnitt lassen sich professionelle Marketinginhalte erstellen. Funktionen wie Text-zu-Video, KI-Voiceover, Smart Cutout oder automatisches Rendering unterstützen dabei, wiederkehrende Aufgaben deutlich schneller zu erledigen. Dadurch bleibt mehr Zeit, um neue Produkte zu vermarkten, verschiedene Werbeanzeigen zu testen oder bestehende Kampagnen zu optimieren.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Wirtschaftlichkeit. Statt Geld für mehrere Software-Lizenzen, externe Agenturen oder aufwendige Produktionen auszugeben, können viele Aufgaben direkt mit HitPaw Edimakor umgesetzt werden. Das reduziert nicht nur die Produktionskosten, sondern verkürzt auch den Zeitraum von der ersten Produktidee bis zur fertigen Werbekampagne. Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen reagieren, erfolgreiche Anzeigen einfacher skalieren und ihren gesamten Content-Workflow effizienter gestalten. Das spart Zeit, verbessert den Return on Investment (ROI) und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum im E-Commerce.

Fazit

Im E-Commerce entscheidet oft die Geschwindigkeit darüber, wie erfolgreich neue Produkte auf den Markt gebracht werden. Wer Werbeanzeigen, Produktseiten und Marketingkampagnen schnell erstellen und kontinuierlich optimieren kann, verschafft sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig erwarten Kunden heute hochwertige Inhalte, die Produkte überzeugend präsentieren und Vertrauen schaffen. Deshalb wird eine effiziente und flexible Content-Produktion im Jahr 2026 immer wichtiger.

HitPaw Edimakor kombiniert leistungsstarke KI-Funktionen mit der Stabilität einer nativen Desktop-Software und vereinfacht den gesamten Produktionsprozess. Von Text-zu-Video über UGC-Ads bis hin zu professionellen Produktfotos mit Smart Cutout stehen alle wichtigen Werkzeuge in einer einzigen Anwendung zur Verfügung. Dadurch lassen sich hochwertige Werbeinhalte schneller erstellen, Produktionskosten reduzieren und neue Kampagnen ohne großen Aufwand umsetzen. Unternehmen können flexibler auf Marktveränderungen reagieren, verschiedene Anzeigen testen und erfolgreiche Strategien einfacher skalieren – ein entscheidender Vorteil für einen nachhaltigen Return on Investment (ROI).

Möchtest du professionelle Produktvideos erstellen, ohne hohe Produktionskosten oder komplizierte Software? Dann teste HitPaw Edimakor jetzt kostenlos und erstelle in wenigen Minuten verkaufsstarke Werbevideos für Amazon, Shopify, TikTok und viele weitere Plattformen.