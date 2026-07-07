GeForce RTX 3060 mit 12 GByte ist zurück im Handel

Wie erwartet haben Nvidia und die Grafikkartenhersteller die GeForce RTX 3060 mit 12 GByte GDDR6 erneut in den Handel gebracht. In den USA ist die MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC bereits bei Newegg für 329,99 US-Dollar gelistet – exakt zum ursprünglichen UVP aus dem Jahr 2021. Auch in Europa tauchen erste Modelle wieder im Handel auf.

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Die Neuauflage kommt nicht völlig überraschend. Bereits seit einigen Wochen kursierten Berichte, dass Nvidias Produktion der GeForce RTX 3060 wieder anläuft. Zu den beteiligten Boardpartnern sollen unter anderem ASUS, Colorful, GALAX und MSI gehören. Hintergrund ist offenbar die anhaltend hohe Nachfrage nach bezahlbaren Gaming-Grafikkarten. Gleichzeitig stehen viele Fertigungskapazitäten unter Druck, da Nvidia einen großen Teil seiner Ressourcen für KI-Beschleuniger reserviert. Dadurch bleibt das Angebot im Consumer-Segment vergleichsweise knapp.

Zudem wurde kürzlich berichtet, dass Nvidia die geplante GeForce RTX 5050 mit 9 GByte VRAM gestrichen haben soll. Stattdessen konzentriere sich das Unternehmen auf eine Neuauflage der RTX 3060 mit 12 GByte Videospeicher.

Nicht nur US-Kunden profitieren von der Neuauflage. In Europa ist inzwischen auch die im Februar 2021 im Rahmen der ASUS GeForce RTX 3060 12 GByte Grafikkartenserie bereits vorgestellte ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC für rund 333 Euro bei ersten Händlern gelistet, wie ein Blick in Preisvergleichsdienste zeigt. Ob weitere Hersteller folgen, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.

Auch vier Jahre nach ihrer Einführung besitzt die RTX 3060 auf Basis der Ampere-Architektur einen Vorteil, der heute wieder stärker ins Gewicht fällt: 12 GByte Grafikspeicher. Während viele aktuelle Einsteiger- und Mittelklassekarten weiterhin mit lediglich 8 GByte ausgestattet sind, bietet die RTX 3060 deutlich mehr Reserven für speicherintensive Spiele und hochauflösende Texturen.

Allerdings sollte man diesen Vorteil nicht überschätzen. Für klassische Gaming-Auflösungen wie FullHD oder WQHD reicht der zusätzliche Speicher in vielen Fällen nicht aus, um die älteren Recheneinheiten der Ampere-Generation auszugleichen.

Genau hier liegt das eigentliche Problem der Neuauflage. Die GeForce RTX 5060 mit 8 GByte ist aktuell bereits für rund 349 bis 359 US-Dollar erhältlich und kostet damit lediglich 20 bis 30 Dollar mehr. Dafür erhalten Käufer eine deutlich modernere Blackwell-GPU mit zahlreichen Verbesserungen wie eine etwa 40 bis 55 Prozent höhere Gaming-Leistung in den meisten aktuellen Titeln bei FullHD-Auflösung, Unterstützung für DLSS 4.5, schnellere Tensor-Kerne für KI-Funktionen, modernisierte Video-Encoder und Decoder sowie eine aktualisierte Display-Engine.

In der Praxis dürfte die RTX 5060 in den meisten Spielen deshalb klar vor der RTX 3060 liegen. Der größere Speicher der älteren Karte spielt seine Vorteile hauptsächlich in sehr hohen Auflösungen wie 4K aus – ein Einsatzgebiet, für das beide Grafikkarten aufgrund ihrer Rechenleistung ohnehin nur eingeschränkt geeignet sind.

Quelle: Videocardz