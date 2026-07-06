Xiaomi Redmi Note 17: Leaks zu den einzelnen Smartphones der Reihe

Xiaomi wird wohl die Reihe der Redmi Note 16 überspringen und in diesem Jahr stattdessen direkt die Redmi Note 17 auf den Markt bringen. Die Gerüchteküche spricht von vier Modellen: Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro, Redmi Note 17 Pro Max sowie einem weiteren Modell in Form des Redmi Note 17R. Einige technische Daten sind bereits vor dem Launch durchgesickert.

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Demnach wird das Redmi Note 17, also das Standardmodell, ein Display mit 6,83 Zoll Diagonale und 1.5K-Auflösung verwenden und auf den Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 oder 6s Gen 4 setzen. Da streiten sich die Leaker. Man sagt der chinesischen Version einen Akku mit beeindruckenden 9.000 mAh und 67-Watt-Schnellladung nach. Die Hauptkamera soll 50 Megapixel mitbringen.

Das Redmi Note 17 Pro soll entweder den Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 oder aber MediaTek Dimensity 7500 als Chip verwenden und ebenfalls einen Akku mit 9.000 mAh plus eine Kamera mit 50 Megapixeln einspannen. Das Redmi Note 17 Pro Max wiederum wird den MediaTek Dimensity 7500, eine Cam mit 200 Megapixeln und einen Akku mit noch stärkeren 10.100 mAh einsetzen. Hier soll ein OLED-Display mit 1.5K-Auflösung an Bord sein.

Zum Redmi Note 17R wiederum sind noch keine technischen Daten bekannt. Klar ist, dass alle Modelle der Reihe Redmi Note 17 Android 17 als Betriebssystem mit dem Launcher HyperOS 3.1 verwenden sollen. Auch Stereo-Lautsprecher sollen bei allen Ausführungen zur Ausstattung zählen. Die Ankündigung könnte noch im Juli 2026 stattfinden – zunächst nur für China. Der europäische Launch soll traditionell wieder etwas später stattfinden.

Quelle: GizChina.gr