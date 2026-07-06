KI hat die Videobearbeitung in den letzten Jahren grundlegend verändert. Viele Aufgaben, die früher Stunden gekostet haben – etwa Untertitel erstellen, Hintergründe entfernen oder Audio bereinigen – lassen sich heute mit wenigen Klicks erledigen. Kein Wunder also, dass immer mehr Content Creator, YouTuber und Unternehmen auf KI-Videoschnittprogramme setzen.

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Gleichzeitig zeigt sich im Arbeitsalltag schnell ein Problem: Viele Smartphone-Apps und reine Browser-Tools kommen bei größeren Projekten an ihre Grenzen. Wer regelmäßig 4K-Videos bearbeitet oder mehrere Spuren nutzt, kämpft oft mit langen Ladezeiten, Rucklern oder Abstürzen. Für eine flüssige und verlässliche Videobearbeitung bleibt eine Desktop-Anwendung daher oft die erste Wahl.

In diesem Artikel vergleichen wir die besten KI-Videoschnittprogramme für Windows und Mac. Dabei betrachten wir nicht nur die verfügbaren KI-Funktionen, sondern vor allem Performance, Bedienung und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein kleiner Vorab-Tipp: Wenn Sie nach einer Software suchen, die extrem einfach zu bedienen ist, Ihre Effizienz im Schnitt massiv steigert und gleichzeitig ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, sollten Sie sich HitPaw Edimakor genauer ansehen. Warum das Tool in unserem Vergleich 2026 die Nase vorn hat, zeigen wir Ihnen jetzt im Detail.

Auf einen Blick: KI-Videoschnittprogramme für Windows & Mac im Test

Platz 1 (Testsieger): HitPaw Edimakor – Das All-in-One KI-Kraftpaket

HitPaw Edimakor ist eine native Desktop-Software für Windows und Mac, die speziell für eine flüssige und leistungsstarke Videobearbeitung entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen browserbasierten Tools erfolgt die gesamte Verarbeitung direkt auf deinem Computer. Dadurch nutzt die Software die Leistung deiner Grafikkarte (GPU) optimal aus und kann auch größere 4K-Projekte ohne lange Ladezeiten oder Verzögerungen bearbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist, dass große Videodateien nicht erst in eine Cloud hochgeladen werden müssen. Gerade für Creator, Agenturen oder Unternehmen, die regelmäßig umfangreiche Projekte bearbeiten, spart das viel Zeit und sorgt für einen stabileren Workflow. Mit den neuen KI-Funktionen für 2026 geht Edimakor sogar noch einen Schritt weiter und vereint zahlreiche Werkzeuge für Video, Audio und Content-Erstellung in einer einzigen Anwendung.

KI-E-Commerce & Werbevideo-Sektion:

Wer regelmäßig Produktvideos oder Werbeanzeigen erstellt, möchte Inhalte möglichst schnell produzieren, ohne jedes Video komplett neu aufzubauen. Genau dafür bietet Edimakor eine eigene KI-E-Commerce- und Werbevideo-Funktion. Du kannst ein Referenzbild oder ein bestehendes Beispielvideo hochladen, und die KI erstellt automatisch ein neues Video im gleichen Stil. Anschließend lassen sich Produkte, Texte oder Hintergründe ganz einfach über Prompts anpassen.

Besonders praktisch ist dabei das integrierte Smart Cutout. Die Funktion entfernt Hintergründe automatisch und stellt Produkte oder Personen sauber frei. Dadurch lassen sich professionelle Werbevideos erstellen, ohne dass aufwendige Freistellarbeiten in einer zusätzlichen Software nötig sind. Gerade für Online-Shops und Social-Media-Marketing spart das viel Zeit.

Realistische KI-Avatare & Sprechende Fotos:

Nicht jeder möchte selbst vor der Kamera stehen. Deshalb stellt Edimakor eine umfangreiche Bibliothek mit realistischen KI-Avataren zur Verfügung, die sich für Erklärvideos, Schulungen, Produktpräsentationen oder Unternehmensvideos eignen. Die Avatare sprechen eingegebene Texte mit natürlicher Lippenbewegung und wirken dadurch deutlich realistischer als viele herkömmliche Animationen.

Darüber hinaus lassen sich auch normale Fotos zum Leben erwecken. Mithilfe der automatischen Lip-Sync-Technologie passt die KI die Mundbewegungen präzise an die Sprache an. Sogar Dialoge zwischen mehreren virtuellen Personen können erstellt werden. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Podcasts, Nachrichtenformate oder kreative Social-Media-Inhalte.

KI-Geschichten-Generator (AI Story Generator):

Eine gute Idee ist schnell notiert – daraus ein vollständiges Video zu entwickeln, kostet dagegen oft viel Zeit. Der KI-Story-Generator von Edimakor unterstützt genau an dieser Stelle. Aus wenigen Stichpunkten oder einer kurzen Beschreibung erstellt die KI ein vollständiges Skript und entwickelt daraus passende Szenen für das Video.

Zusätzlich können automatisch KI-Charaktere in unterschiedlichen Stilrichtungen erstellt werden. Dadurch eignet sich die Funktion besonders für Erklärvideos, Bildungsinhalte, Dokumentationen oder Storytelling auf YouTube und Social Media. Auch Einsteiger erhalten so eine gute Grundlage, die sie anschließend individuell weiterbearbeiten können.

Umfassende KI-Werkzeugkiste:

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Platz 2: CapCut Desktop – Der Social-Media-Spezialist

CapCut Desktop gehört zu den beliebtesten Videoschnittprogrammen für Content Creator, die hauptsächlich Inhalte für TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts erstellen. Die Software überzeugt mit einer modernen Benutzeroberfläche, zahlreichen Vorlagen und vielen Effekten, die sich besonders für kurze Social-Media-Videos eignen. Auch Funktionen wie automatische Untertitel oder einfache KI-Effekte helfen dabei, Videos in kurzer Zeit fertigzustellen.

Für Einsteiger ist CapCut deshalb eine gute Wahl, da viele Werkzeuge leicht verständlich sind und ohne lange Einarbeitung genutzt werden können. Wer hauptsächlich kurze Clips bearbeitet und keine besonders komplexen Projekte plant, findet hier ein solides Gesamtpaket.

Warum landet CapCut trotzdem nur auf Platz 2? Viele der neueren KI-Funktionen stehen nur Nutzern der kostenpflichtigen Pro-Version zur Verfügung. Wer regelmäßig mit den leistungsstärkeren Werkzeugen arbeiten möchte, stößt daher schnell auf eine Paywall. Hinzu kommt, dass einige Funktionen auf Cloud-Dienste setzen. Gerade Unternehmen und Agenturen in Deutschland achten jedoch verstärkt auf Datenschutz und bevorzugen häufig Desktop-Lösungen, bei denen Projekte lokal auf dem eigenen Computer gespeichert und verarbeitet werden.

Für schnelle Social-Media-Videos ist CapCut Desktop weiterhin eine gute Lösung. Wer jedoch einen umfangreicheren KI-Workflow mit mehr professionellen Funktionen und lokaler Verarbeitung sucht, erhält mit HitPaw Edimakor insgesamt mehr Möglichkeiten in einer einzigen Desktop-Software.

Platz 3: InVideo AI – Der reine Web-Generator im Browser

InVideo AI richtet sich vor allem an Nutzer, die möglichst schnell aus einer Idee oder einem Text ein fertiges Video erstellen möchten. Statt Material selbst zu schneiden, gibst du einfach einen Prompt oder ein Skript ein, und die KI erstellt daraus automatisch passende Szenen, Übergänge, Musik und Sprecher. Für einfache Marketingvideos, Social-Media-Clips oder erste Entwürfe ist das eine schnelle und unkomplizierte Lösung.

Gerade Einsteiger profitieren davon, dass sie sich kaum mit klassischen Videoschnitt-Funktionen beschäftigen müssen. Wer in kurzer Zeit Inhalte erstellen möchte, findet in InVideo AI deshalb ein leicht verständliches Werkzeug mit einem einfachen Workflow.

Warum reicht es dennoch nur für Platz 3? Da InVideo vollständig im Browser arbeitet, hängt die Leistung stark von einer stabilen Internetverbindung ab. Bei größeren Projekten oder hochauflösenden Videos können Ladezeiten und die Online-Verarbeitung den Arbeitsfluss verlangsamen. Außerdem fehlt eine professionelle Multi-Spur-Timeline, wie sie viele Desktop-Programme bieten. Dadurch sind präzise Anpassungen, komplexere Schnitte oder detaillierte Feinarbeiten am PC nur eingeschränkt möglich.

Für die schnelle Erstellung von Videos direkt aus Text ist InVideo AI eine gute Wahl. Wer jedoch mehr Kontrolle über den Videoschnitt, umfangreiche KI-Funktionen und die Leistung einer Desktop-Software sucht, ist mit HitPaw Edimakor langfristig besser aufgestellt.

Platz 4: Adobe Premiere Pro – Der Gigant für Hollywood-Profis

Adobe Premiere Pro gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Videoschnittprogrammen der Welt und ist in der Film-, Fernseh- und Medienbranche weit verbreitet. Die Software bietet leistungsstarke Werkzeuge für den professionellen Videoschnitt und verfügt inzwischen ebenfalls über zahlreiche KI-Funktionen, die Arbeitsabläufe beschleunigen. Dazu gehören unter anderem automatische Transkriptionen, intelligente Objektbearbeitung und KI-gestützte Farbkorrekturen.

Für große Filmproduktionen, Werbeagenturen oder erfahrene Videoeditoren ist Premiere Pro nach wie vor eine ausgezeichnete Wahl. Die umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten bieten nahezu unbegrenzte kreative Freiheit, setzen jedoch auch eine gewisse Erfahrung voraus.

Für viele Social-Media-Creator, YouTuber oder E-Commerce-Unternehmen ist Premiere Pro allerdings oft umfangreicher, als es für den täglichen Einsatz notwendig ist. Die Benutzeroberfläche ist komplex, die Einarbeitung nimmt Zeit in Anspruch und viele Funktionen werden von Einsteigern nur selten genutzt. Hinzu kommt das monatliche Creative-Cloud-Abonnement, das auf Dauer höhere Kosten verursachen kann.

Wer stattdessen eine moderne Desktop-Lösung mit leistungsstarken KI-Funktionen und einer deutlich einfacheren Bedienung sucht, findet in HitPaw Edimakor häufig die einfachere Alternative. Besonders für Creator, die regelmäßig Inhalte für TikTok, YouTube oder Instagram produzieren, ermöglicht Edimakor einen effizienteren Workflow, ohne auf wichtige KI-Werkzeuge verzichten zu müssen.

Der Kurzvergleich: Edimakor vs. Alternativen



Platz 5: Microsoft Clipchamp – Die praktische Windows-Lösung für Einsteiger

Microsoft Clipchamp ist auf vielen Windows-11-PCs bereits vorinstalliert und eignet sich gut für alle, die schnell und unkompliziert ein Video bearbeiten möchten. Die Bedienung ist übersichtlich, sodass auch Nutzer ohne Erfahrung innerhalb weniger Minuten erste Videos schneiden, Musik hinzufügen oder einfache Übergänge einsetzen können. Für private Videos, Schulprojekte oder gelegentliche Social-Media-Beiträge ist Clipchamp deshalb eine praktische Lösung.

Ein weiterer Vorteil ist, dass keine zusätzliche Software installiert werden muss. Wer nur gelegentlich Videos erstellt und keine aufwendigen Bearbeitungen benötigt, kann direkt nach dem Start mit seinem Projekt beginnen.

Für anspruchsvollere Content Creator stößt Clipchamp jedoch schnell an seine Grenzen. Moderne KI-Funktionen wie realistische KI-Avatare, intelligente Story-Generierung, E-Commerce-Werbevideos oder umfangreiche KI-Workflows, die in Programmen wie HitPaw Edimakor verfügbar sind, gehören nicht zum Funktionsumfang. Auch bei größeren Projekten oder professionellem Content-Marketing bietet Clipchamp deutlich weniger Möglichkeiten.

Für einfache Alltagsaufgaben ist Clipchamp eine solide Wahl. Wer jedoch regelmäßig Videos für YouTube, TikTok, Instagram oder geschäftliche Projekte produziert und moderne KI-Werkzeuge nutzen möchte, erhält mit HitPaw Edimakor deutlich mehr Flexibilität und einen leistungsfähigeren Workflow.

Fazit

Die Wahl des richtigen KI-Videoschnittprogramms hängt vor allem davon ab, wie und wofür du Videos erstellst. Browser-Tools wie InVideo AI eignen sich gut für schnelle Projekte, während CapCut Desktop besonders bei Social-Media-Creatorn beliebt ist. Adobe Premiere Pro bleibt der Branchenstandard für professionelle Filmproduktionen, und Microsoft Clipchamp bietet einen einfachen Einstieg für gelegentliche Nutzer.

Wenn du jedoch eine Desktop-Software suchst, die leistungsstarke KI-Funktionen, eine einfache Bedienung und einen durchgängigen Workflow miteinander verbindet, ist HitPaw Edimakor die überzeugendste Gesamtlösung. Die Software kombiniert moderne KI-Werkzeuge mit der Stabilität einer nativen Desktop-Anwendung und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Content Creator, die regelmäßig hochwertige Videos produzieren.

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