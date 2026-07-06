Apple iPhone Fold: Wohl geringe Stückzahlen zum Launch

Das Apple iPhone Fold, in manchen Gerüchten auch als iPhone Ultra betitelt, soll noch 2026 auf den Markt kommen. Es würde sich in diesem Fall um das erste Foldable von Apple handeln. Allerdings behauptet der auf Apple-Meldungen spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo, dass zunächst nur sehr geringe Stückzahlen verfügbar sein werden. Zudem werde Apple das iPhone Fold zwar gemeinsam mit seinen anderen Smartphones des Jahres 2026 vorstellen, die Auslieferung soll dann aber später beginnen.

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Demnach werde Apple 2026 wohl rund 7 bis 8 Mio. Einheiten des iPhone Fold ausliefern können. Das Szenario werde wahrscheinlich an den Launch des iPhone X aus dem Jahr 2017 erinnern. Es ist also denkbar, dass das iPhone Fold deswegen z. B. erst im November 2026 in die Auslieferung geht. Der Käuferkreis dürfte allerdings klein sein. Denn man rechnet mit einem Preisrahmen von ca. 2.300 bis 2.500 US-Dollar. Aufgrund der geringen, verfügbaren Stückzahlen zum Launch dürfte das mobile Endgerät aber wohl dennoch rasch ausverkauft sein.



Für Apple wird das iPhone Fold eher ein Premium-Testballon mit kleinem Adressatenkreis werden. Ab dem 1. Quartal 2027 könnte sich die Liefersituation dann jedoch bessern und es dürfte auch klarer werden, wie groß die reale Nachfrage ist. Zuvor dürften auch viele Scalper Bestellungen abgeben, um das Foldable mit potenziellem Gewinn zu erhöhten Preisen an beinharte Apple-Fans zu verkaufen.

Quelle: Ming-Chi Kuo