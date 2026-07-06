Steam: Windows 11 knackt 70 Prozent, AMDs CPUs holen weiter auf

Die aktuelle Steam Hardware & Software Survey für Juni 2026 zeigt mehrere langfristige Trends, die sich weiter verfestigen: Windows 11 erreicht einen neuen Meilenstein, AMD rückt Intel im CPU-Markt immer näher und Gaming-Notebooks gewinnen weiter an Bedeutung. Die monatliche Umfrage gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für die Verbreitung von Gaming-Hardware und Betriebssystemen im PC-Markt.

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Windows 11 ist auf Steam-Systemen demnach erstmals auf einen Marktanteil von über 70 Prozent gestiegen. Laut der aktuellen Umfrage läuft das Betriebssystem inzwischen auf 70,4 Prozent aller teilnehmenden Systeme. Damit setzt sich der kontinuierliche Wachstumstrend der vergangenen Monate fort. Windows 10 verliert hingegen weiter an Bedeutung und kommt nur noch auf 23,6 Prozent. Angesichts des bevorstehenden Support-Endes überrascht diese Entwicklung kaum.

Ältere Windows-Versionen spielen praktisch keine Rolle mehr: Windows 7 ist nur noch auf 0,07 Prozent der erfassten Systeme vertreten. Insgesamt bleibt Windows mit 94,1 Prozent Marktanteil die mit Abstand dominierende Plattform für PC-Spieler. Linux erreicht 3,7 Prozent, während macOS auf 2,2 Prozent kommt.

Auch bei den Grafikkarten gibt es eine bemerkenswerte Veränderung. Erstmals führt die GeForce RTX 4060 Laptop-GPU das Ranking der am häufigsten genutzten Grafikkarten auf Steam an und verdrängt damit die lange führende Desktop-Variante der GeForce RTX 3060, die im April noch die meistgenutzte Grafikkarte war. Der Wechsel an der Spitze unterstreicht den wachsenden Stellenwert von Gaming-Notebooks, die inzwischen einen immer größeren Anteil am PC-Gaming-Markt ausmachen.

Bei der Grafikspeicherausstattung bleiben 8 GByte VRAM zwar weiterhin die häufigste Konfiguration. Gleichzeitig legen Grafikkarten mit 16 GByte VRAM deutlich zu und erreichen inzwischen 24,5 Prozent aller erfassten Systeme. Angesichts steigender Anforderungen aktueller AAA-Titel dürfte sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen.

Bei den Monitorauflösungen bleibt 1920×1080 (FullHD) weiterhin der klare Standard unter Steam-Nutzern. Gleichzeitig gewinnt 2560×1440 (WQHD) weiter an Boden und etabliert sich zunehmend als bevorzugte Auflösung für leistungsstärkere Gaming-PCs.

Im Bereich Arbeitsspeicher zeigt sich ein vergleichsweise stabiles Bild. Systeme mit 16 GByte RAM stellen weiterhin die größte Nutzergruppe und kommen auf 41,6 Prozent. Systeme mit 32 GByte kommen auf 36,8 Prozent, verlieren aber etwas an Marktanteil, was der aktuellen Speicherkrise geschuldet sein dürfte.

Besonders spannend bleibt die Entwicklung im Prozessormarkt. Intel hält zwar weiterhin die Führung und erreicht 54,01 Prozent der erfassten Systeme, doch AMD liegt mit 45,99 Prozent nur noch vergleichsweise knapp dahinter. Noch Anfang 2025 lag Intel bei nahezu 69 Prozent Marktanteil auf Steam. Innerhalb von nur 18 Monaten konnte AMD damit rund 14 Prozentpunkte hinzugewinnen.

Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung dürfte der anhaltende Erfolg der Ryzen-Prozessoren sein – insbesondere der Gaming-optimierten X3D-Modelle, die sich in den vergangenen Generationen als besonders attraktive Wahl für Spieler etabliert haben. Das hatte sich letzten Monat bereits abgezeichnet, als Ryzen Marktanteile bei Gamern gewann. Setzt sich dieser Trend in den kommenden Monaten fort, könnte AMD Intel noch vor Ende 2026 erstmals bei den Steam-Nutzern überholen.

Auch wenn die Steam Hardware Survey auf freiwilliger Teilnahme basiert und monatliche Schwankungen normal sind, liefert sie weiterhin einen wertvollen Einblick in die Entwicklung des PC-Gaming-Marktes.

Quelle: Steam Hardware Survey