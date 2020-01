AMD Ryzen 4000 Mobil-APUs vorgestellt

Auf der CES in Las Vegas hat AMD neben Ryzen Threadripper 3990X Workstation-CPU und Radeon RX 5600 XT Grafikkarte auch neue APUs für Notebooks vorgestellt. Die neuen Ryzen 4000 Mobilprozessoren bauen erstmals auf die „Zen 2“ Mikroarchitektur, kommen aus der 7-Nanometer-Fertigung und sollen Intel sowohl in Gaming- als auch leichten und flachen Laptops unter Druck setzen.

Nach Angaben von AMD sollen die neuen Ryzen 4000 Mobilprozessoren konkurrenzfähig sein sowohl zu „Ice Lake“ als auch zu „Comet Lake“ Mobil-CPUs von Intel. Codename der neue Ryzen 4000 ist ‚Renoir‘ als Nachfolger von ‚Picasso‘, den bisherigen Mobil-CPUs von AMD (Ryzen 3000). Letztere basierten noch auf der Zen+ Mikroarchitektur und kommen aus der 12-Nanometer-Fertigung. In beiden Punkten hat AMD hier mit Ryzen 4000 deutlich nachgelegt, so dass das Verhältnis von Performance pro Watt laut Hersteller verdoppelt werden konnte. Dazu kommt die Unterstützung von schnellem LPDDR4X statt normalem DDR4 Hauptspeicher. Durch die „Zen 2“ Architektur und die höhere Anzahl von CPU-Kernen sieht sich AMD im Vorteil gegenüber Intels „Ice Lake-H“ Mobil-CPUs wie dem Core i7-1065G7 und verweist auf eine 4 Prozent bessere Einzel-Thread- sowie auf eine 90 % höhere Multi-Thread-Performance.

Die integrierte Grafikeinheit kommt noch aus der ‚Vega‘ Generation, soll aber durch einige Optimierungen schneller geworden sein als bei der vorherigen Ryzen 3000 Generation von Mobilprozessoren. Dadurch soll die Grafik-Performance bis zu 28 % höher liegen als bei der Intel Core i7-1065G7 Mobil-CPU.

AMD bietet den Ryzen 4000 in der H-Serie mit bis zu 45 Watt für Gaming- und Creator-Laptops sowie in der U-Serie mit 15 Watt für leichte und flache Notebooks an. Die Topmoodelle sind Ryzen 7 4800U bzw. 4800H mit jeweils acht Kernen plus SMT für 16 Threads gleichzeitig. Aufgrund der unterschiedlichen Stromaufnahmen sind die Taktraten natürlich niedriger beim 4800U. Außerdem wurden auch Ryzen 4000 Mobil-CPUs mit vier und sechs Kernen angekündigt.

Das neue Flaggschiff für Gaming-Laptops ist der AMD Ryzen 7 4800H. Dessen Grafikeinheit verfügt über eine niedrigere Anzahl von Compute-Einheiten als die U-Serie, aber AMD begründet dies damit, dass Gaming-Notebooks ohnehin mit einem diskreten Grafikchip ausgestattet sind, wie z.B. der bereits angekündigte ROG Zephyrus G14 Gaming-Laptop von ASUS mit GeForce GTX Grafik. AMD verspricht aber auch, noch in der ersten Hälfte diesen Jahres eigene konkurrenzfähige Gaming-Grafikchips wie die Radeon RX 5600M und 5700M zu bringen. Hier will AMD auch ein eigenes Feature namens „SmartShift“ einsetzen, die ähnlich wie Nvidia Optimus die Grafik-Power zwischen integrierter Grafikeinheit und diskretem Grafifchip intelligent aufteilt bzw. nutzt.

Nach Angaben von AMD werden die ersten Notebooks mit den Ryzen 4000 Mobilprozessoren noch in diesem Quartal erhältlich sein und im Laufe dieses Jahres verspricht AMD sogar über 100 verschiedene Modelle.

Quelle: AMD