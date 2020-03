Corsair Virtuoso RGB Wireless SE im Test

Anzeige

Einleitung

Corsair ist auf dem Headsetmarkt ein namhafter Hersteller geworden. Die Firma brachte schon zwei Serien von Gaming-Headsets auf den Markt, dies waren die VOID- und die HS-Reihen. Nun möchte Corsair mit einem neuen Produkt auf dem High-End Markt mitmischen, denn das Corsair Virtuoso SE ist kein normales Gaming-Headset mehr. Dieses Headset geht schon mehr in Richtung professionelles Hi-Fi Gerät.

Was das Virtuoso SE genau zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Lieferumfang

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE

3,5-mm-Klinkekabel 1,5 m

USB-C zu A-Kabel 1,5 m

Omnidirektionales Mikrofon

Transporttasche

Kurzanleitung + Garantiekarte

Technische Daten