Benchmarks von Samsung SoC mit AMD RDNA

Letztes Jahr nach der Ankündigung der Radeon RX 5000 ‚Navi‘ Grafikkarten auf Basis der „Radeon DNA“ Grafikarchitektur hatte Samsung RDNA von AMD lizensiert, aber dann wurde es still darum. Offenbar hat die Entwicklung eine Weile gedauert, aber nun sind erste angebliche Benchmark-Resultate aufgetaucht, die im Vergleich zu aktuellen Mobilchips sehr vielversprechend aussehen.

In einem koreanischen Forum sind Informationen über einen Mobilchip von Samsung mit integrierter RDNA Grafikeinheit aufgetaucht, deren Benchmark-Ergebnisse deutlich z.B. über einer Adreno 650 GPU der aktuellen High-End Snapdragon Mobilchips von Qualcomm liegen. Und das obwohl sich der neue Samsung-Chip noch in einer frühen Phase befindet und sowohl Samsung als auch AMD noch weiter daran optimieren müssen, insbesondere am Stromverbrauch, heißt es.

Sollten die Zahlen, die von bekannten Tool GFXBench kommen, jedoch stimmen, so liegt der neue Samsung Exynos Chip mit RDNA Grafikeinheit mindestens 50 Prozent über einem Qualcomm Snapdragon 865 mit Adreno 650 GPU und ist teilweise sogar mehr als doppelt so schnell.

GFXBench Samsung Exynos

mit RDNA GPU Snapdragon 865

mit Adreno 650 GPU Manhattan 3.1 181,8 Bps 123 Bps Aztec Normal 138,25 Bps 53 Bps Aztec High 58 Bps 20 Bps

Dieee Angaben sind natürlich noch mit Vorsicht zu betrachten, denn schließlich ist die Quelle unbekannt und die Ergebnissse unvollständig, der neue Chip bedindet sich noch in der Entwicklung und bis zur Markteinführung soll es wohl noch bis nächstes Jahr dauern. Somit hat Qualcomm noch etwas Zeit, hier seinerseits nachzulegen bei der GPU-Performance. Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Zeichen für die Kooperation von AMD und Samsung.

Quelle: clien.net