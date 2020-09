GeForce RTX 3070 von Partnern wird teurer

Nvidia hatte die GeForce RTX 3070 bereits für Mitte Oktober angekündigt und sie soll mit rund 500 Euro Preisempfehlung deutlich günstiger werden als die RTX 3080 (für 700 Euro). Jetzt sind bereits erste Preise von GeForce RTX 3070 der Nvidia-Partner in Spanien aufgetaucht und diese sind zum Teil deutlich höher als Nvidias Ankündigung.

Anzeige

So listet der spanische Händler PCComponentes GeForce RTX 3070 Grafikkarten von ASUS, PNY und Zotac für 520 bis 680 Euro. Für die ab Werk übertaktete „ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3070 OC“ fallen dabei fast soviel an wie für eine normale „GeForce RTX 3080 Founder’s Edition“ von Nvidia selbst, die offiziell 699 Euro kostet, aber in allen Belangen technisch überlegen ist. So bietet die RTX 3080 fast 50 Prozent mehr CUDA-, Tensor- und RT-Kerne sowie eine sogar fast 73% höhere Speicherbandbreite als die RTX 3070.

Trotzdem soll die GeForce RTX 3070 durch die Verbesserungen der ‚Ampere‘ Grafikarchitektur leistungsmäßig auf dem Niveau des bisherigen Flaggschiffs der ‚Turing‘ Generation liegen, der GeForce RTX 2080 Ti, und dieser laut Nvidia sogar überlegen sein.

Nvidia GeForce RTX Serie (Stand: 25.9.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti Architektur Ampere Turing Grafikchip GA102 GA102 GA104 TU102 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. 17,4 Mrd. 18,6 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm TSMC 12 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4352 Tensor-Kerne 328 272 184 544 RT-Kerne 82 68 46 68 Basistakt 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1350 MHz Boost-Takt 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1635 MHz Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 11 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 352 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 441 GByte/s 616 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt 250 Watt Nvidia-Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro 1259 Euro Erhältlich 24.9.2020 17.9.2020 15.10.2020 10.10.2018

Quelle: PC Componentes (Spanien)