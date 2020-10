„Rising Storm 2: Vietnam“ & ABZÛ aktuell gratis

Diese Woche gibt es im EPIC Games Store gleich zwei Spiele gratis: Der taktische Multiplayer-Shooter „Rising Storm 2: Vietnam“ aus der Red-Orchestra-Reihe und das Unterwasser-Abenteuer ‚ABZÛ‘. Beide Games sind keine wirklichen Highlights und schon drei bis vier Jahre alt, aber vielleicht für den ein oder anderen einen Blick wert – kostet schließlich kein Geld.

Wie seine Vorgänger in der Serie ist „Rising Storm 2: Vietnam“ ein taktischer Ego-Shooter, der groß angelegte Teamarbeit mit realistischer Mechanik und realem Kampf betont. Das Spiel spielt in der Zeit des Vietnamkriegs und viele der Orte basieren auf historischen Konflikten. Spieler können Waffen aus dieser Zeit einsetzen, darunter automatische und halbautomatische Gewehre, Artillerie, Flammenwerfer und Maschinengewehre. Außerdem können Spieler die Kontrolle über Luftfahrzeuge übernehmen, einschließlich Angriffs-, Aufklärungs- und Transporthubschrauber.

Der Mehrspielermodus bietet vier verschiedene Modi und es treten im Vietnamkrieg bis zu 64 Spieler aus dem Süden oder dem Norden gegeneinander an. Jede Fraktion verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Optionen. Die Spieler können zwischen der Nationalen Befreiungsfront (NLF / VC) und der Nordvietnamesischen Armee (PAVN / NVA) gegen die US-Armee, das United States Marine Corps, die australische Armee und die Armee der Republik Vietnam (ARVN) wählen.

In ABZÛ übernimmt der Spieler die Rolle eines Tauchers in einem riesigen Ozean. Nach dem Aufwachen auf der Meeresoberfläche beginnt der Taucher, die umliegenden Unterwasserumgebungen mit Pflanzen- und Tierleben zu erkunden sowie alte Technologien und untergetauchte Ruinen zu finden. In einigen Gebieten kann der Taucher auch landgestützte Umgebungen über Wasser erkunden. Im Verlauf des Spiels erschließt der Taucher neue Gebiete und versucht dabei Geheimnisse aufzudecken, die hinter der Umweltverschmutzung stecken.

Sowohl „Rising Storm 2: Vietnam“ als auch ABZÛ werden noch bis Donnerstag, den 15. Oktober kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man sie weiterspielen, denn nach Bestellung gehören die Spiele ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store