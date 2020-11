Gerüchte zu GeForce RTX 3080 Ti mit 20 GByte

Nachdem die Performance der neuen Radeon RX 6800 und 6900 Grafikkarten (laut AMD) sehr gut aussieht, plant Nvidia angeblich einen direkten Konter. Jetzt wird von einer GeForce RTX 3080 Ti berichtet, die mit der selben Anzahl von CUDA-Kernen wie das RTX 3090 Topmodell und mit der Speicheranbindung der RTX 3080 kommt, aber mit doppelter Kapazität.

Wie eine für üblicherweise recht zuverlässige inoffizielle Informationen bekannte Quelle meldet, soll diese GeForce RTX 3080 Ti auf dem GA102 Grafikchip mit 10.496 CUDA-Kernen bzw. Shader-Einheiten basieren (wie die RTX 3090), der aber über eine 320 statt 384 bit Speicherschnittstelle verfügt (wie die RTX 3080) und daher mit 20 statt 24 GByte GDDR6X ausgestattet ist. Gleichzeitig soll NVLink für den Dual-Betrieb nicht mehr unterstützt werden. Nvidia SLI bleibt also weiterhin der RTX 3090 vorbehalten.

Die GeForce RTX 3080 Ti soll mit der gleichen „Thermal Graphics Power“ (TGP) wie die RTX 3080 kommen, also 320 Watt trotz mehr CUDA-Kernen. Deshalb wird erwartet, dass die Taktraten etwas niedriger sind als bei der GeForce RTX 3090, die mit 350 Watt TGP angegeben ist.

Da aktuell zwischen GeForce RTX 3080 für 700 Euro und RTX 3090 für 1500 Euro preislich eine große Lücke klafft, geht man davon aus, dass die neue GeForce RTX 3080 Ti direkt gegen die Radeon RX 6900 XT gestellt wird, die ab 8. Dezember für offiziell 999 US-Dollar erhältlich sein soll.

RTX 3080 Ti FE:

PG133-SKU15,

GA102-250-KD-A1,

20GB GD6X,

the same FP32 count as 3090, 10496FP32,

the same MEM speed and TGP as 3080,

no NVLINK.

— kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 4, 2020