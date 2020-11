SanDisk stirbt, wird komplett WD – UPDATE

SanDisk ist für viele immer noch der Inbegriff von Flash-Speicherkarten für Digitalkameras oder andere Mobilgeräte, aber die Marke wird ab 1. Januar 2021 nicht mehr existieren – dachten wir zunächst. Mittlerweile hat Western Digital gegenüber Hartware.net erklärt, dass die Umbenennung von SanDisk nur für die japanische Tochterfirma gilt und nicht für die Marke.

Western Digital hatte SanDisk bereits 2016 übernommen und hat diese Woche bekannt gegeben, dass die seit der Übernahme vor mehr als vier Jahren als japanisches Tochterunternehmen geführte „SanDisk Corporation“ komplett in WDC integriert und ihren Namen am 1. Januar 2021 entsprechend in Western Digital ändern wird.

In der urspüngliche Mitteilung von WD, die gestern in Japan verschickt wurde, wurde „angekündigt, dass die japanische Niederlassung von Western Digital von SanDisk Limited in Western Digital GK geändert wird„, wie WDC jetzt gegenüber Hartware.net erklärte. „SanDisk Limited hat seinen Sitz in Japan und ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Western Digital Corporation, die sich von der SanDisk Corporation unterscheidet. Die SanDisk Corporation wurde bereits 2016 nach der Übernahme vollständig in die Western Digital Corporation eingegliedert.“

WD weiter: „Bei dieser Ankündigung handelt es sich lediglich um eine Änderung des Firmennamens des japanischen Unternehmens. Die Marke SanDisk bleibt weiterhin bestehen. Es wird keine Änderung der Produkte geben.“

Damit ist nun klar, dass es weiterhin Flash-Speicherprodukte der Marke SanDisk geben wird. Sie kommen nun lediglich von einer WD-Tochter, die nun WD heißt und nicht mehr SanDisk wie die Produkte. Hier war die japanische Pressemitteilung wohl aufgrund unzureichender Übersetzung nicht eindeutig genug.

