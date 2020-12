Adventsgewinnspiel mit be quiet! geht zu Ende

Der erste Teil unserer diesjährigen Adventsgewinnspiele geht morgen, am 4. Dezember zu Ende. Nur noch bis Freitag Abend habt ihr also Zeit, am be quiet! Gewinnspiel teilzunehmen und damit ein neues Silent Base 802 Window White Gehäuse und einen Shadow Rock 3 White Kühler gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf.

Anzeige

Das be quiet! Silent Base 802 wurde erst in letzten Monat zum Preis von 160 Euro auf den Markt gebracht – mit Seitenfenster für 10 Euro mehr. Das 802 ist intern gleich aufgebaut wie das bereits vor zwei Jahren eingeführte Silent Base 801, bei dem der Mainboard-Träger invertiert werden kann für den Aufbau der Hardware auf der anderen Seite, aber ermöglicht nun den Austausch von Top und Front gegen mitgelieferte Mesh-Cover für einen besseren Airflow. Dann muss man natürlich auf die übliche Dämmung verzichten und etwas höhere Geräuschentwicklung in Kauf nehmen. Zusammen mit be quiet! verlosen wir hier „ein Silent Base 802 Window White“, also mit getöntem Seitenfester und in weißer Lackierung.

Weiß ist auch die neue Trendfarbe für den im Februar eingeführten Shadow Rock 3 CPU-Kühler mit seinem asymmetrischen Design, das auch höhere Speichermodule erlaubt, und dem entkoppelten Shadow Wings 2 120-mm-Lüfter mit PWM. Die weiße Version dieses Luftkühlers ist seit Ende Oktober zu einem Preis von 60 Euro erhältlich. An der Kühlleistung soll sich praktisch nichts ändern durch die neue Lackierung und es bleibt bei einer Empfehlung für Prozessoren mit bis zu 190 Watt TDP.

Für die Teilnahme am ersten Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zu Gehäuse und dem CPU-Kühler von be quiet! beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft noch bis einschließlich Freitag, den 4. Dezember. Allen Teilnehmern viel Glück!

Quelle: Adventsgewinnspiel