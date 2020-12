Adventsgewinnspiel mit Fractal geht zu Ende

Der dritte Teil unserer diesjährigen Adventsgewinnspiele geht morgen, am 18. Dezember zu Ende. Nur noch bis Freitag Abend habt ihr also Zeit, am Fractal Design Gewinnspiel teilzunehmen und damit eines der beiden Define 7 Compact Gehäuse im Wert von je 120 Euro in Version und Farbe eurer Wahl gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf.

Anzeige

Das in diesem Sommer eingeführte Define 7 Compact vereint laut Hersteller die herausragenden Features der Define 7-Serie mit einer extrem effizienten, kompakten Bauweise. Durch das hohe Maß an Modularität soll das Potential für die Unterstützung von High-End Hardware und Komponenten trotz der platzsparenden Maße des Gehäuses maximiert werden, während sich das vielseitige Layout an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen lässt.

Das austauschbare Top Panel erlaubt den Wechsel zwischen einer gedämmten Stahlabdeckung für einen möglichst leisen Betrieb und einem Top Panel mit Staubfilter für zusätzliche Möglichkeiten zur Kühlung. Dabei kann die komplette Oberseite des Define 7 Compact abgenommen werden, wodurch die Installation von Komponenten im Innenraum noch einfacher wird. Gleichzeitig bietet es ein umfangreicheres Front-I/O mit mehr Anschlüssen als alle Gehäuse der C-Serie zuvor. Mit etlichen USB-Anschlüssen, darunter einem USB Typ-C Port, und zahlreichen weiteren Verbesserungen bei der Unterstützung von Komponenten soll das Define 7 Compact keine Wünsche offen lassen.

Fractal Design bietet das gedämmte Define 7 Compact ohne Seitenfenster und mit entweder leicht oder stärker getöntem Seitenfenster sowie in den Farben Schwarz und Weiß an. Die beiden Gewinner dürfen sich ihre Version und Farbe selbst aussuchen!

Für die Teilnahme am dritten Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zu diesen Gehäusen beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft noch bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember. Allen Teilnehmern viel Glück!

Quelle: Adventsgewinnspiel