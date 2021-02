Weitere AMD Radeon RX 6000 folgt am 3. März

AMD hat im Januar bereits weitere Radeon RX 6000 Grafikkarten für die erste Jahreshälfte angedeutet und nächste Woche kommt das erste Exemplar. Wie AMD bei Twitter verkündete, wird am Mittwoch, den 3. März, das neueste Modell der Radeon RX Serie vorgestellt. In einem kurzen Render-Video wird eine Grafikkarte mit zwei Lüftern präsentiert, bei der es sich wohl um die Radeon RX 6700 (XT) handelt.

Das Design der jetzt gezeigten Radeon RX 6700 (XT) war letztes Jahr bereits durchgesickert und man hatte die neue Grafikkarte zunächst schon im Januar erwartet. Nun kommt sie also im März.

Man rechnet mit 2560 Stream-Prozessoren bzw. Shader-Einheiten und 12 GByte GDDR6-Grafikspeicher. Damit soll die neue ‚Navi‘ Grafikkarte auf Basis der RDNA2-Architektur der GeForce RTX 3060 Ti und der heute in den Handel kommenden GeForce RTX 3060 Konkurrenz machen. AMD hat diese Ankündigung der Vorstellung also direkt vor den Nvidia-Launch positioniert.

Wieviel die Radeon RX 6700 (XT) Grafikkarten kosten werden und ob gleich zwei Modelle vorgestellt werden – RX 6700 und RX 6700 XT, ist noch nicht bekannt. Als Verfügbarkeit geht man vom 18. März aus, also knapp zweo Wochen später.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Radeon RX (@Radeon) 24. Februar 2021