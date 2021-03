RedMagic 6: Gaming-Smartphone kommt am 9. April 2021 nach Deutschland

RedMagic wird am 9. April 2021 sein Gaming-Smartphone, das RedMagic 6 bzw. RedMagic 6 Pro, auch international veröffentlichen. Für den chinesischen Markt wurde es bereits kürzlich offiziell vorgestellt. Dabei sind die beiden Geräte der Reihe jedoch auch in Europa aggressiv platziert, wenn man die technischen Daten in den Blick nimmt: Beide bieten einen AMOLED-Bildschirm mit 2.400 x 1.080 Pixeln als Auflösung, 165 Hz Bildwiederholrate und 360 Touch-Abtastrate. Gemeinsam ist den Modellen auch der Qualcomm Snapdragon 888 als Chip.

Hinter der Marke RedMagic steckt im Übrigen der chinesische Hersteller Nubia. Zu den weiteren Merkmalen der RedMagic 6 und RedMagic 6 Pro zählen ein In-Display-Fingerabdruckscanner sowie tatsächlich ein aktiver Lüfter im Gehäuse. Jener solle laut dem Unternehmen nun noch effizienter kühlen. Das könne beim Zocken ein Vorteil sein, da so hohe Taktraten über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Außerdem setzt man für das RedMagic 6 auf 12 GByte LPDDR5-RAM, während das RedMagic 6 Pro bei uns auf 16 GByte LPDDR5-RAM kommt. Was den Speicherplatz betrifft, so nutzen beide Smartphones UFS 3.1. Im Falle des RedMagic 6 sind es 128 GByte, das Pro-Modell bringt 256 GByte mit.

Als Betriebssystem dient Android 11 mit der Oberfläche RedMagic OS 4.0. Als Schnittstellen sind unter anderem Wi-Fi 6E, 5G, GPS und Co mit von der Partie. Die Kamera, welche bei den Gaming-Smartphones allerdings nicht der Mittelpunkt ist, kommt auf 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera knipst mit 8 Megapixeln Selfies. Auffällig sind an den Smartphones noch kapazitive Schultertasten mit 400 MHz Abtastrate.

Die RedMagic 6 Pro und RedMagic 6 unterscheiden sich zuletzt noch im Hinblick auf den Akku: Das Pro-Modell kommt mit 4.500 mAh daher und lädt mit pfeilschnelle 120 Watt. Das reguläre RedMagic 6 kann nur mit 66 Watt aufladen, dafür ist der Akku mit 5.000 mAh etwas größer.

Vorbestellungen der RedMagic 6 und RedMagic 6 Pro laufen direkt am 9. April 2021 an. Als Bonus gibt es für Early Birds die Kopfhörer RedMagic-TWS dazu. Preislich stehen wir hier bei 599 Euro für das RedMagic 6 mit 12 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz in der Farbe Schwarz. Das RedMagic 6 Pro kostet 699 Euro in der Farbe Silber mit 16 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz.