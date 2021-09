Xiaomi Mi 11T & 11T Pro: Start am 15. September 2021 mit 120-Watt-Schnellladung

Xiaomi hat bereits für den 15. September 2021 ein Event bestätigt, in dessen Rahmen man neue Smartphones vorstellen wird. Als gesetzt gelten die 11T und 11T Pro. Den Namenszusatz „Mi“ legt der chinesische Hersteller zu den Akten. Auch in Europa werden die Xiaomi 11T und 11T Pro nach aktuellem Stand der Dinge erscheinen, denn am 15. September 2021 will auch Xiaomi Deutschland über die neuen Geräte sprechen.

Anzeige

Zur Hardware wissen wir noch wenig, doch die Marketing-Managerin Abi Go hat via Twitter bestätigt, dass das Xiaomi 11T Pro eine neue Schnelllade-Technik namens „HyperCharge“ nutzen werde. Dadurch könne das Xiaomi 11T Pro mit 120 Watt aufgeladen werden. Ob jedoch ein passendes Ladegerät im Lieferumfang beiliegt, ist offen. Aus der Gerüchteküche heißt es ansonsten noch, dass beide Smartphones AMOLED-Displays mit 120 Hz verwenden sollen. Das Xiaomi 11T soll wohl ein SoC von MediaTek verwenden, beim 11T Pro wiederum könnte es der Snapdragon 888 sein.

Für den Akku stehen 5.000 mAh im Raum. Außerdem sind wohl Konfigurationen mit 8 bis 12 GByte RAM und 128 bis 256 GByte Speicherplatz angedacht. Schon nächste Woche werden wir dann ja mehr wissen, da die offizielle Vorstellung bereits für jenen Mittwoch angesetzt ist.

Quelle: Abi Go (Xiaomi)