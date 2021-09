Nintendo Switch: Preissenkung auf 299 Euro

Auf unserem Artikelbild ist das kommende OLED-Modell der Spielekonsole Nintendo Switch zu sehen. Jene Version kostet ca. 360 Euro und kommt am 8. Oktober 2021 auf den Markt. Ob Nintendo deswegen die reguläre Switch mit LC-Display auslaufen lassen wird, ist aktuell noch offen. Klar ist, dass der Preis der ursprünglichen Version sinkt. So gab es schon letzte Woche Gerüchte, die eine Preissenkung auf 270 Euro vorhergesagt hatten. Ganz so stark ist es nicht gekommen. Die Nintendo Switch ist jedoch auf 299 Euro gefallen.

Anzeige

Da sich diese Preissenkung über die Händler zieht, scheint es sich um eine nicht weiter konkretisierte Empfehlung von Nintendo zu handeln. Der Preis der Nintendo Switch Lite ist hingegen identisch geblieben. Die reine Handheld-Version der Konsole steht weiterhin bei 220 Euro. Wer sich für das kommende OLED-Modell interessiert, das 60 Euro teurer ist: Nintendo hat nicht nur den Wechsel von LCD- zu OLED-Technologie vollzogen, sondern auch den Bildschirm vergrößert.

Außerdem kommt die Nintendo Switch OLED Version laut Nintendo mit verbesserten Lautsprechern und einem internen Speicherplatz von nun 64 GByte daher. Angeblich könnte 2022 wiederum auch eine Nintendo Switch Pro auf den Markt kommen. Jene solle einen neuen Prozessor von Nvidia nutzen, der auch Upscaling via DLSS (Deep Learning Super Sampling) und die Ausgabe eines 4K-Signals ermöglichen würde. Nintendo bestritt diese langlebigen Gerüchte aber stets. Zunächst nahm man an, die potenzielle Switch Pro käme Ende 2021 auf den Markt. Stattdessen gibt es aber (vorerst) nur das OLED-Modell.