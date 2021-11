Epic Games Store: Ab heute ist „theHunter: Call of the Wild“ gratis

Wie jeden Donnerstag, so gibt es auch heute im Epic Games Store wieder Gratis-Inhalte. Notwendig ist natürlich ein (kostenloses) Konto im Store, um die Titel in Anspruch zu nehmen. Zum einen hagelt es heute das Spiel „theHunter: Call of the Wild“, das gratis beansprucht werden kann. Zum anderen gibt es aber noch das „Antstream – Epic Welcome Pack“ ebenfalls kostenlos.

Epic Games möchte natürlich mit den kostenfreien Titeln neue Nutzer zu seinem Store locken. Hier sind für euch die Links, um die Spiele in Anspruch zu nehmen:

Habt ihr die Inhalte zu eurer Sammlung hinzugefügt, könnt ihr sie natürlich auch später jederzeit nutzen. Zeit habe ihr dafür bis zum nächsten Donnerstag, denn dann folgen die nächsten Gratis-Spiele. Wir wünschen natürlich wie immer viel Spaß beim Zocken!