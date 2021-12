Die be quiet! Adventsgewinnspiel-Gewinner 2021

Der zweite Teil unserer Adventsgewinnspiele 2021 wurde letzten Samstag abgeschlossen. Jetzt stehen die drei Gewinner von Pure Power 11 750W FM, Pure Loop 280 und Dark Rock 4 fest. Das energieeffiziente Netzteil, die Komplettwasserkühlung und der High-End-Luftkühler gehen nach Weiden und Geyer sowie nach Pasching in Österreich.

Die drei Gewinnspielfragen waren nun wieder etwas schwieriger, denn rund 10 Prozent aller knapp 4000 Teilnehmer lagen daneben.

Die be quiet! Pure Power 11 FM Netzteile gehören natürlich zur Energieeffizienzklasse 80Plus Gold, die Pure Loop 280 mm All-In-One Wasserkühlung setzt passend zum Namen auf „Pure Wings 2“ Lüfter und der Dark Rock 4 Prozessorkühler besitzt sechs Heatpipes, wie auch auf dem Bild zu sehen war.

Es gab also erneut eine große Auswahl unter den Teilnehmern und das Los musste entscheiden. Per Zufallsgenerator fiel die Entscheidung auf… Thomas N. aus Weiden, Frank W. aus Geyer und Stefan L. aus Pasching in Österreich – herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und Netzteil, Wasserkühlung sowie Luftkühler sollten in den nächsten Tagen auf die Reise gehen.

Alle anderen Teilnehmer seien auf den letzten Teil unserer Adventsgewinnspiele 2021 vertröstet, denn beim dritten Teil mit LC-Power! gibt es mit dem 27-Zoll-Curved-Gaming-Monitor im Wert von 270 Euro einen sehr interessanten Preis zu gewinnen!

