„GTA: Trilogy – Definitive Edition“: Gratis Spiel für Käufer der PC-Version

Rockstar hat im November mit „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ ein Spielepaket veröffentlicht, das die drei Titel „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ aus der PS2-Ära bündelt. Allerdings hagelte es zur Veröffentlichung negative Kritik und es gab weitere Pannen. So fanden sich in den Dateien Entwicklerkommentare und allerlei andere Aspekte, die eigentlich nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind. Zeitweise zog man die PC-Version daher sogar zurück. Nun will man ein Trostpflaster anbieten.

So läuft bei Rockstar aktuell ein Sale, in dessen Rahmen es ohnehin 20 % Rabatt auf „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ gibt. Zusätzlich erhalten diejenigen, die den Titel bereits gekauft haben oder noch vor dem 5. Januar 2022 erwerben, eines der folgenden fünf Gratis-Spiele bzw. eine von zwei Dreingaben:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

LA Noire

Bully: Scholarship Edition

A Great White Shark Cash Card for GTA Online

55 Gold Bars for Red Dead Online

Außerdem sollen Patches die Collection mittlerweile aufgebessert haben. So krankte „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ an zahlreichen Bugs und auch die Performance fiel schlechter aus, als man das von den Titeln erwartet hätte. Teilweise wirkte auch die leicht aufgebesserte Grafik unattraktiv bzw. gar schlechter als in den Originalen, wenn man sich etwa die Regeneffekte betrachtete.

Wer bisher aufgrund der Kontroversen zögerte, wagt es ja eventuell inzwischen einen Blick auf die Sammlung mit den drei Klassikern zu riskieren.

