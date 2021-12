Xiaomi 12: Smartphone-Flaggschiff wird am 28.12.2021 enthüllt

Xiaomi hat bestätigt, dass die neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Xiaomi 12 am 28. Dezember 2021 vorgestellt werden. Zunächst hatte der Hersteller jene Modelle als erste Smartphones mit dem Premium-SoC Snapdragon 8 Gen 1 in Aussicht gestellt. Da waren jedoch mittlerweile andere Hersteller wie Motorola schneller.

Anzeige

Zu beachten ist, dass die Ankündigung nächste Woche sich nur auf den chinesischen Markt beziehen wird. So wird die Reihe der Xiaomi 12 in Europa dann also erst später aufschlagen. Auch ist denkbar, dass einige Modelle in Europa gestrichen werden. Denn derzeit rechnet man mit einem Xiaomi 12, einem Xiaomi 12 Pro und auch einem 12X. Auch ein Ultra-Modell könnte es wieder geben.

Ansonsten ist zur technischen Ausstattung der Smartphone-Serie Xiaomi 12 noch alles offen. So wissen wir etwa auch nicht, ob möglicherweise nur das Xiaomi 12 Pro den Snapdragon 8 Gen 1 nutzen wird oder ob der Prozessor in allen Varianten stecken wird. Hier sind aufgrund der Halbleiterkrise durchaus unterschiedliche Szenarien denkbar.

Die Xiaomi 12 werden sicherlich wieder AMOLED-Displays verwenden und mit Performance und Kamera-Ausstattung punkten wollen. Wie es um die Preise steht, wissen wir noch nicht. Seit den Xiaomi Mi 10 hat der Hersteller seine Preise spürbar angekurbelt, sodass man nicht mehr so aggressiv vorgeht, wie beispielsweise realme oder OnePlus.

Quelle: Xiaomi (Weibo)