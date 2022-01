Microsoft hat die Produktion aller Xbox-One-Modelle gestoppt

Während Sony mittlerweile wieder mehr PlayStation 4 produziert, geht Microsoft exakt den gegenteiligen Weg: Die Produktion der letzten Konsolengeneration wurde seitens der Redmonder mittlerweile vollständig eingestellt. Im Klartext wird es für den Handel keinen Nachschub mehr an Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital oder Xbox One X geben. Stattdessen werden nur noch die Xbox Series X|S weiter produziert.

Das abweichende Vorgehen der beiden Anbieter ergibt Sinn: Sony bietet zwar die PlayStation 5 in zwei Varianten an, bis auf das fehlende optische Laufwerk ist die PS5 Digital Edition aber zum 100 Euro teureren Modell identisch. Beide Geräte sind komplex herzustellen und aktuell aufgrund von Lieferengpässen in der Halbleiterkrise quasi permanent ausverkauft. Hingegen ist bei Microsoft zwar die Xbox Series X vergriffen, die Xbox Series S jedoch sehr gut verfügbar.

Daher ergibt es für die Redmonder Sinn, nur noch an den aktuellen Konsolen festzuhalten, während Sony die unkomplizierter herzustellende PS4 noch benötigt, um die PlayStation-Community bei Laune zu halten. Microsoft hat dabei offiziell bestätigt, dass die Fertigung der Xbox One X and Xbox One S All-Digital bereits kurz vor dem Launch der Xbox Series X|S beendet wurde. Die Herstellung der Xbox One S endete dann ohne große Ankündigungen ebenfalls bereits Ende 2020. Auf dem Gebrauchtmarkt werden die alten Modelle natürlich weiterhin zu haben bleiben. Und auch der Handel verkauft sicherlich noch vorhandene Modelle ab, bis die Lager geleert sind.

Quelle: The Verge