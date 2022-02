BOE stellt Prototyp eines Gaming-Monitors mit 500 Hz vor

Gaming-Monitore kommen mittlerweile nicht nur auf hohe Auflösungen, 4K sind mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich, sondern arbeiten für gewöhnlich mit hohen Bildwiederholraten. 144 Hz sind verbreitet. Einzelne Modelle haben aber schon 360 Hz geknackt. Der chinesische Zulieferer BOE gibt nun einen neuen Meilenstein bekannt. So zeigte man einen Prototyp, der auf satte 500 Hz erhöhen konnte.

Allerdings gibt es dabei gleich mehrere Einschränkungen. So steht die Auflösung des 27-Zollers leider nur bei 1080p. Außerdem kommt lediglich ein 8-bit-Panel zum Einsatz, was zulasten der Farbdarstellung geht. Man setzt auch noch nicht auf OLED-Technologie, wie sie langsam auch in hochpreisigen Monitoren Einzug hält. Vielmehr dient hier ein spezielles TFT-Panel als Fundament.

Ein weiterer Nachteil ist eher indirekter Natur: So dürfte es keine aktuelle Grafikkarte schaffen, halbwegs zeitgemäße Spiele tatsächlich für den Monitor mit entsprechend nativen Bildraten zu berechnen. Es gibt zwar durch erhöhte Bildwiederholraten auch in anderen Anwendungen durchaus Vorteile, bei 500 Hz ist dies aber wohl eher im Vergleich zu 360 Hz kaum, noch gegeben.

Letzten Endes zeigt BOE seinen Partner hier primär, was aktuell technisch bereits mit den Panels des Unternehmens möglich ist. Daher ist auch schwer zu sagen, ob uns in nächster Zeit wirklich Gaming-Monitore mit 500 Hz Bildwiederholrate in der Praxis erwarten oder wir erst einmal ausharren müssen.

Quelle: Sina