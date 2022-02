Mehr Nachhaltigkeit durch Photovoltaik

Der Klimawandel ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Kein Wunder, dass uns Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. So achten wir beispielsweise darauf, dass unser Strom möglichst aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren. Eine Investition in eine Photovoltaik-Anlage ist eine Investition in die Zukunft. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt, der viele attraktive Förderprogramme für Sie bereithält.

Was ist Photovoltaik?

Vereinfacht ausgedrückt, wandelt eine PV Anlage Solarenergie in Strom um. Zu diesem Zwecke werden auf dem Dach oder auf der Terrasse Solarmodule befestigt, die aus vielen sogenannter Solarzellen bestehen. Nicht jedes Dach eignet sich für die Installation der Solarmodule. Es sollte weder zu schattig liegen, am besten südlich ausgerichtet sein und optimalerweise eine Schräge von etwa 30 Grad haben. Die Solarzellen bestehen aus Halbleitern und diese aus Silizium. Das Silizium baut sich in den Solarzellen schichtweise auf. Wenn jetzt die Sonne auf die Solarzellen strahlt, baut sich eine Spannung zwischen den Schichten auf. Es entsteht Gleichstrom. Dieser Gleichstrom wird mit Hilfe eines Wechseltrichters in Wechselstrom umgewandelt und kann dann genutzt werden.

PV Anlage zur Miete oder kaufen?

Mit Photovoltaik investieren Sie in Nachhaltigkeit und profitieren noch von vielen anderen Vorteilen – wie der Aufwertung Ihrer Immobilie. Doch die Anschaffung einer PV Anlage ist kostspielig. Wenn Sie eine PV Anlage mieten, locken niedrige monatliche Raten in Höhe von 50-150 Euro. Also lieber mieten statt Solaranlage kaufen? Wenn Sie eine Solaranlage mieten, müssen Sie sich nicht mit irgendwelchen technischen Voraussetzungen beschäftigen und auch die Wartungskosten und Reparaturkosten der Solaranlage sollten im Vertrag inklusive sein. Aber die Verträge sind so gut wie unkündbar und haben den Nachteil einer langen Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Wenn Sie dann die Beiträge addieren, übersteigen diese meist den Anschaffungspreis einer PV Anlage um das 2-3fache. Da es diverse Fördermöglichkeiten gibt, lohnt sich der Kauf einer PV Anlage also mehr als die Miete.

PV Direktinvest

Der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist groß. Viele Unternehmen wie Philips setzen auf Zertifikate wie TCO und somit auf ökologische und soziale Ausgewogenheit bei der Herstellung von Produkten. Wenn Sie keine eigene PV Anlage auf Ihrem Dach installieren können, können Sie dennoch in Photovoltaik investieren. Im Internet finden Sie zum Beispiel bei Solar-Direktinvest einige Projekte, in denen Sie investieren können. Eine Investition in ein sicheres, erprobtes und lukratives Projekt.

Welche Förderprogramme gibt es?

Da Deutschland anstrebt, bis zum Jahre 2045 klimaneutral zu sein, gibt es viele attraktive Fördermöglichkeiten für eine Photovoltaik-Anlage. Mit der Abschaffung der EEG-Umlage bis zum Jahre 2023 zum Beispiel, werden Millionen von Haushalten entlastet. Wenn Sie Strom ins öffentliche Netz einspeisen, erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber automatisch eine Vergütung. Im Juli 2021 lag diese bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Diese Vergütung erhalten Sie ab dem Jahr der Inbetriebnahme und dann garantiert für die nächsten zwanzig Jahre. Beantragen müssen Sie diese Vergütung nicht, da Ihr Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist, Ihnen den Strom abzunehmen und diesen zu vergüten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Förderprogramme wie zum Beispiel auf Photovoltaik bezogene Kredite der KfW. Die Kosten der PV Anlage sind übrigens von der Steuer absetzbar. Es ist möglich, dass Ihr Bundesland noch weitere Fördermaßnahmen anbietet, lassen Sie sich von Ihrem Energieberater informieren.