Xiaomi 12: Preise für Europa sickern durch

Für den chinesischen Markt hatte Xiaomi seine neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Xiaomi 12 bereits vorgestellt. Drei Modelle kommen auf den Markt: die Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X. Im März sollen die mobilen Endgeräte wohl international starten. Für Europa sind nun die Preise durchgesickert. Klar ist, dass sich Xiaomi mittlerweile vom Status als „Gut & Günstig“-Anbieter verabschiedet hat.

Demnach werde das Xiaomi 12 Pro international mit 8 bzw. 12 GByte RAM und jeweils 256 GByte Speicherplatz erscheinen. Die erste Version solle 1.000 Euro kosten, das Pro-Modell mit 12 GByte RAM dann für satte 1.200 Euro den Besitzer wechseln. Das „normale“ Xiaomi 12 erscheine mit 8 GByte RAM und wahlweise 128 bzw. 256 GByte Kapazität. Hier sollen die Preise jeweils bei 800 bzw. 900 Euro stehen.

Für das Xiaomi 12X werden dann für die Modelle mit 8 GByte RAM und wahlweise 128 bzw. 256 GByte RAM angeblich 600 bzw. 700 Euro ausgerufen. Alle drei Smartphones sollen in den Farben Blau, Grau und Lila erscheinen. Der Einstieg in die Serie der Xiaomi 12 wäre also dann ab 600 Euro möglich, während das am besten ausgestattete Modell 1.200 Euro kosten würde.

Aktuell sind diese Angaben aber noch inoffiziell. Mehr erfahren wir sicherlich schon bald von offizieller Seite.

Quelle: MySmartPrice