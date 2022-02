Intels Raptor Lake PC-Chip der nächsten Generation soll 2022 erscheinen!

Es tut sich etwas auf dem Markt der PC-Chips. Vor allem Intels Raptor Lake ist ganz vorn mit dabei. So soll der neue PC-Chip der nächsten und somit neuesten Generation bereits 2022 erscheinen! Dies scheint für manch einen Kenner ein wahres Versprechen zu sein. Für andere der Einstieg in die gute Qualität von Intel. Denn es gibt viele Soft- und Hardwarehersteller auf dem Markt, zu denen immer wieder neue hinzukommen. Doch es kommt nicht nur auf das Wollen, sondern auch Können an. Alle, die sich mit guter Soft- und Hardware umgeben möchten, setzen dabei auf die Großen der Branche! Dazu gehört natürlich auch das Unternehmen Intel.

Sicherheit im Internet

Verwenden Sie einen privaten Browser, um im Internet anonym zu sein. So geben Sie niemanden unbewusst Ihre Daten weiter, der diese verkaufen könnte. Auch entfällt die lästige Werbung der bereits besuchten Websites an diesem Tag, da keine Cookies gespeichert werden. So haben es zwar Werbetreibende schwerer, Ihnen tolle Angebote zu unterbreiten. Jedoch suchen die meisten Menschen ohnehin lieber selbst danach, als sie über andere Websites angeboten zu bekommen. Dabei müssen zusätzliche Optionen, um im Internet anonym zu bleiben, nicht teuer sein. Ganz nebenbei kann das Surfen im Internet sogar schneller gehen. Weswegen die Anonymität im Internet mehr als nur einen Vorteil mit sich bringt!

Enjoy the Game!

Doch nicht nur im Rahmen der PC-Chips baut sich Intel weiter aus. Das Unternehmen ist bereits auch gut aufgestellt im Bereich des Gamings. Hier können Zocker natürlich von der Anonymität im Internet profitieren, in dem Ihre Spiele schneller geladen werden und die Grafik sich besser zeigt. Da bleibt kein Geheimnis im Spiel im Dunklen und die ganze Welt des Gamings kann genossen werden. So werden weitere Prozessoren von Intel hergestellt und verbessert, um den Bereich des Gamings weiter auszubauen. Wer da noch nicht auf das Unternehmen setzt, sollte es zumindest in der Zukunft im Auge behalten. Denn bei Intel arbeiten die Profis, die stets im Zeichen der Trends arbeiten und neue Tools entwickeln.

Neuheiten 2022

Das Jahr 2022 hat bereits begonnen und doch gibt es viele Soft- und Hardwarehersteller, die in diesem Jahr noch weitere Attraktionen und Highlights herausbringen möchten. Wer also nicht nur heimlich und still für sich spielen möchte, sondern es genießt sich weltweit zu vernetzen, sollte diesen Markt im Auge behalten. So werden keine Neuheiten verpasst und doch kann sich jeder sein eigenes System zusammenstellen und somit die perfekte Qualität am PC, Laptop und sogar dem Smartphone erhalten. Vielleicht werden Sie dadurch zum Trendsetter oder probieren sich aus im Bereich der YouTube-Videos und gehen zukünftig einen ganz neuen Weg der eigenen Karriere? Mittlerweile geben viele Entwicklungen das Gefühl, dass es immer leichter wird im Cyber-Marketing aktiv einzusteigen.

13. Generation

Besonders durch den immer schneller werdenden und gut entwickelten Markt für Soft- und Hardware werden immer mehr Gerüchte laut. So hat Intel gerade erst den Raptor Lake PC-Chip herausgebracht und die Fangemeinde munkelt, dass diesem die 13. Generation der Core-Architektur am Ende des Jahres folgen wird. Es bleibt also spannend, was in diesem Jahr noch passiert!