Leistungsstark: Die besten Grafikkarten auf dem Markt

Neue Games wollen ohne Störungen und Ruckler erlebt werden. Was es dazu braucht, sind leistungsstarke Grafikkarten, die Gamern den Weg in neue Welten ermöglichen. Das Angebot ist vielfältig, aber welche Hardware ist für die anspruchsvollen Anforderungen wirklich geeignet?

Anzeige

Neue Welten und Open World-Erfahrungen prasseln auf Gamer monatlich ein. Während uns „Dying Light 2: Stay Human“ in eine postapokalyptische Großstadt entführt, werden wir in „Assassin’s Creed: Valhalla“ auf eine Reise zu den Wikingern geschickt, die sich durch Norwegen, England und Irland rauben. Fantastische Games, die dazu noch super aussehen.

Die User werden diesbezüglich immer anspruchsvoller. Gerade bei Multiplayer–Games und auch besonders dann, wenn wie im iGaming Geld eingesetzt wird, will sich niemand die reibungslose Performance stören lassen. Neue Online Casinos präsentieren sich gerne mit Live Spielen, die auf Streamingtechnologie setzen. Verzögerte Auflösung will beim Besuch der Casinos niemand erfahren, denn sie mindern den maximalen Spaß und die Chancen beim Pokern mit internationalen Spielern. Das Agieren mit realen Croupiers soll flüssig und natürlich wirken, was eine gute Leistung voraussetzt. Aber auch die kleineren Games setzen viel Wert auf Grafik, um ein einmaliges Erlebnis zu schaffen. In den Casinos sind das die zahlreichen Slotgames aber auch andere Minispielen oder Browsergames der verschiedenen Sektoren im Gaming, die modern gestaltet sind und durch komplexe Features überzeugen, leben von einer aufwendigen Grafik. Mit diesen derzeit erhältlichen Grafikkarten schaffen PC-Besitzer die besten Grundlagen für ein Spiel, das im Fluss bleibt.

Für Einsteiger und Budget geeignet

Grafikkarten können ziemlich kostspielig sein. Allerdings gehören sie zum festen Bestandteil eines guten Hardware-Konzepts. Der Preis ist nach oben offen und kann eine gute Ausstattung in der Gesamtsumme in fünfstellige Bereiche treiben. Da sind Sapphire Radeon RX 550 Pulse oder die MSI GeForce GT 1030 OC für je knapp 100 Euro der richtige Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Mit jeweils 2 Gigabyte Grafikspeicher sorgen sie bei den meisten Spielen für eine gute Spielerfahrung.

Etwas höher im Preis zeigt sich die MSI Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X oder die Sapphire Radeon RX 580 Nitro. Hier müssen Gamer bis zu 200 Euro einkalkulieren, aber bekommen zwischen 4 und 8 Gigabyte Grafikspeicher serviert. Eine Menge Grundlage, um sich durch die digitalen Welten zu zocken. Patzer und Ruckler dürften bei diesen Voraussetzungen nur im Ausnahmefall auftreten.

Wer auf High End setzt, der sollte mit Nvidia GeForce RTX 3070 Ti liebäugeln. Zwar werden für die außergewöhnliche Grafikkarte um 1.000 Euro fällig, aber was Spieler geboten bekommen, ist Weltklasse. Eine Prozessorgeschwindigkeit von 4 Gigahertz, Speichergeschwindigkeit von 14 Megahertz und eine schnelle SSD lassen keine Wünsche offen. Zweifellos eine Investition, doch sie bietet die beste Grundlage, um auch kommende Games und wachsende Ansprüche schon jetzt zu erfüllen.

Die Entwicklung von multimedialem Entertainment verlangt ein ständiges Optimieren nach der richtigen Hardware. Für ein gutes Bild in der Gegenwart und Zukunft machen Gamer mit diesen Grafikkarten nichts falsch.