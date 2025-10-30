Epic Games Store: „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ und „Bendy and the Ink Machine“ sind gratis

Im Epic Games Store ist wieder ein neues Spiel der Woche kostenlos. Dieses löst ab sofort die Gratis-Spiele der letzten Woche ab. In diesem Fall handelt es sich um das Horror-Adventure „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“. Das Spiel kommt in Retro-Grafik daher und stammt vom Entwicklerstudio Mega Cat Studios. Als Spieler bewegt man sich zwischen verschiedenen Zeitperioden, muss Rätsel lösen, Hinweise sammeln und seine bedrohlichen Verfolger abschütteln.

„Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ ist ein Singleplayer-Titel, der die bekannte Horror-Reihe, die ja auch bereits verfilmt worden ist, erweitert. Das Adventure nutzt eine Pixel-Grafik im Stil von 16-bit-Games und erzählt eine eigene Horror-Geschichte. In jeder der unheimlichen Umgebungen, die auch mit der Nostalgie spielen, gilt es neue Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu meistern.

Regulär kostet „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ sonst knapp 20 Euro. Freilich verteilt der Epic Games Store das Gratis-Spiel nicht aus reinem Altruismus. So will man mit den wöchentlichen Gratis-Games natürlich Neukunden zur Plattform locken – immer in der Hoffnung, dass diese dann irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store investieren.

Update:

Auch ein zweites Horror-Spiel, „Bendy and the Ink Machine„, ist bis nächste Woche Donnerstag im Epic Games Store kostenlos!

Quelle: Epic Games Store