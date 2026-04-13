„Crimson Desert“: RPG-Hit läuft endlich auf den Intel Arc

„Crimson Desert“ unterstützt jetzt offiziell auch Grafiklösungen der Reihe Intel Arc. Die südkoreanischen Entwickler von Pearl Abyss hatten die Unterstützung bereits vor einigen Wochen in Aussicht gestellt. Intel hat auch selbst einen optimierten Treiber für den RPG-Hit veröffentlicht. Damit die Kompatibilität hergestellt wird, ist der Download des Patches 1.03.00 oder neuer für das Spiel notwendig. Dabei haben die Entwickler bestätigt, dass man die Kompatibilität und die Performance durch weitere Patches noch verbessern werde.

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Der GPU-Treiber 32.0.101.8629 WHQL für die Intel Arc war bereits zuvor erschienen. Durch die Veröffentlichung ließ sich „Crimson Desert“ bereits vor dem offiziellen Patch von Pearl Abyss starten. Allerdings kam es dadurch zu zahlreichen Grafikfehlern. Ob diese jetzt dank der offiziellen Unterstützung behoben sind, lässt sich noch nicht verifizieren. Anfangs startete das Rollenspiel nicht einmal, wenn eine Grafiklösung der Reihe Intel Arc genutzt wurde.

Die Entwickler von „Crimson Desert“, Pearl Abyss, und Intel gaben sich gewissermaßen gegenseitig die Schuld für die fehlgeschlagene Kooperation. Inzwischen konnte man sich aber offensichtlich zusammenraufen. Eventuell fehlte es Pearl Abyss auch anfangs an echter Motivation, sein Spiel für die Intel Arc zu optimieren, weil deren Marktanteile unter Spielern gering ausfallen. Glücklicherweise findet das Ganze nun ein gutes Ende.

Quelle: Pearl Abyss (X)