AMD bringt FSR 4.1 verfrüht auf die Radeon RX 7000

AMD hatte eigentlich angekündigt, die Upscaling-Lösung FSR 4.1 ab Juli 2026 für die Grafikkarten der Reihe Radeon RX 7000 nachzureichen. Doch offenbar hat man vor seinem eigenen Zeitplan gelegen. Denn jetzt startet die Technik bereits ab sofort für die entsprechenden Modelle auf Basis der Architektur RDNA 3. Anfang 2027 sollen dann auch die Radeon RX 6000 in den Genuss kommen.

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Benötigt wird für die Verwendung von FSR 4.1 in Kombination mit den Grafikkarten AMD Radeon RX 7000 der Treiber Adrenalin 26.6.2, welcher bereits offiziell zur Verfügung steht. Als kurze Erklärung: FSR 4.1 liefert deutlich verbessertes KI-Upscaling, das sich im Gegensatz zu den Vorgängerversionen kaum noch hinter Nvidias DLSS zu verstecken braucht. Die Umsetzung auf den älteren Grafikkarten könnte aber etwas von der auf den neueren Radeon RX 9000 abweichen. Zumindest deutet AMD das zwischen den Zeilen an, denn man spricht von einer ähnlichen, aber nicht identischen Qualität.

AMD verspricht dabei gegenüber älteren FSR-Versionen aber nicht nur eine erhöhte Bildqualität, sondern auch verbesserte Performance. Nutzen können Besitzer von RDNA-3-Grafikkarten FSR 4.1 modellübergreifend, also sowohl auf den Radeon RX 7600 der Einstiegsreihe als auch dem früheren Flaggschiff Radeon RX 7900 XTX.

Zu bedenken ist, dass AMD FSR 4.1 damit für diskrete Grafikkarten veröffentlicht hat, aber noch nicht für seine APUs. Ob und wann sich da noch etwas tun könnte, ist derzeit unklar.

Quelle: Jack Huynh (X)