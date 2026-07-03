Intel soll Produktion älterer Core-CPUs hochfahren

Intel bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, die Produktion mehrerer Desktop-Prozessoren früherer Generationen wieder auszuweiten. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Core-Serien der 13. und 14. Generation, deren Verfügbarkeit angesichts der steigenden Nachfrage nach DDR4-basierten Systemen langfristig gesichert werden soll. Sollte sich der Bericht bestätigen, dürfte dies die Lebensdauer der LGA-1700-Plattform deutlich verlängern.

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Laut Berichten aus China hat Intel seine Fertigungsplanung angepasst und die Produktion von Core-Prozessoren der 13. und 14. Generation wieder aufgenommen. Gleichzeitig soll das Unternehmen die Verfügbarkeit mehrerer Desktop-Generationen insgesamt erhöhen. Demnach profitieren auch Prozessoren der 10. und 12. Core-Generation von einer deutlichen Produktionsausweitung. Die Modelle der 13. und 14. Generation sollen ebenfalls über die kommenden Monate hinweg in ausreichender Stückzahl verfügbar bleiben. Ein erheblicher Teil der zusätzlichen Produktionskapazitäten soll dabei für den chinesischen Markt vorgesehen sein.

Eine offizielle Bestätigung von Intel steht bislang allerdings aus. Dennoch würde eine solche Strategie zur aktuellen Marktentwicklung passen, da die Nachfrage nach kostengünstigen Desktop-Systemen mit DDR4-Arbeitsspeicher zuletzt deutlich zugenommen hat.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die anhaltenden Engpässe und Preissteigerungen bei DDR5-Speicher. Während der Computex 2026 erklärten mehrere Mainboard- und Speicherhersteller, ihre Produktion von DDR4-kompatiblen Produkten aufgrund der gestiegenen Nachfrage wieder auszuweiten. Mindestens zwei Mainboard-Hersteller haben demnach bestätigt, DDR4-Platinen bis in die zweite Jahreshälfte 2026 und darüber hinaus bis 2027 weiter produzieren zu wollen. Für viele Mainstream-Nutzer und preisbewusste PC-Bauer bleibt DDR4 damit eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu den aktuell deutlich teureren DDR5-Plattformen.

Parallel dazu verdichten sich die Hinweise auf einen weiteren Refresh der Raptor-Lake-Architektur. Die bislang unter dem Arbeitstitel Raptor Lake Next gehandelte Prozessorfamilie soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen und wäre bereits die dritte Iteration der Desktop-Plattform. Den bisherigen Gerüchten zufolge soll Intel weiterhin den LGA-1700-Sockel sowie DDR4-Unterstützung beibehalten. Zudem könnten die neuen Modelle unter Intels vereinfachtem Core Series-Branding erscheinen, ohne dass Nutzer ihre bestehende Plattform austauschen müssten.

Nicht nur Intel scheint das anhaltende Interesse an etablierten Plattformen erkannt zu haben. Auch AMD hat zuletzt seine Unterstützung für das DDR4-Ökosystem bekräftigt. Das Unternehmen brachte kürzlich eine Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition für den AM4-Sockel auf den Markt. Das Sondermodell wird unter anderem mit einem Carbice Ice Pad auf Basis von Kohlenstoff-Nanoröhren ausgeliefert und unterstreicht, dass auch AMD weiterhin Potenzial im Markt für ausgereifte DDR4-Gaming-Systeme sieht.

Sollten sich die aktuellen Berichte bestätigen, könnten Verbraucher in den kommenden Monaten von einer besseren Verfügbarkeit und möglicherweise auch sinkenden Preisen für ältere Intel-Core-Prozessoren profitieren. Gemeinsam mit der fortgesetzten Produktion von DDR4-Mainboards und der anhaltenden Unterstützung etablierter Plattformen durch Intel und AMD deutet vieles darauf hin, dass kostengünstige Desktop-PCs auf DDR4-Basis auch über das Jahr 2027 hinaus eine wichtige Rolle im Mainstream-Markt spielen werden. Da Intel die gemeldeten Produktionspläne bislang nicht offiziell bestätigt hat, sollten die Informationen derzeit jedoch noch mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Quelle: ITHome (China)