Honor will vom Smartphone- zum KI-Unternehmen werden

Honor ist für seine Smartphones, Tablets, Notebooks und Kopfhörer bekannt. Doch im KI-Zeitalter will das Unternehmen seinem Image einen neuen Anstrich verpassen. So wirbt man jetzt mit dem frischen Slogan „Dare to be“. Gleichzeitig sieht man sich nunmehr als KI-Unternehmen bzw. Anbieter eines KI-Ökosystems. Auch ein neues Logo soll die Identität unterstützen – siehe das Artikelbild.

Anzeige

Eines der ersten Produkte, das dem frischen Image gerecht werden soll, wird das kommende Robot Phone sein. Honor strebt an, Hard- und Software noch enger miteinander zu verzahnen und auch künstliche Intelligenz als Verkaufsargument zu verwenden. Allerdings reiten aktuell natürlich viele Hersteller auf dieser Welle, sodass sich zeigen muss, ob Honor sich damit ernsthaft von der Konkurrenz absetzen kann.

Im Zentrum sollen KI-Features stehen, die nicht an spezifische Geräte gebunden sind, sondern übergreifend im Honor-Ökosystem zur Verfügung stehen. Auch von einem „Agentig OS“ spricht Honor hier bereits als Zentrum der Initiative. Auch seine Kameratechnologie in Smartphones will Honor da mit KI-Kniffen, sowohl lokal als auch über die Cloud, vorantreiben. Dafür ist man auch eine Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Arri eingegangen. Letzteres stellt auch Kameras her, wie sie für Hollywood-Filme verwendet werden.

Die Zeit muss zeigen, ob Honor hier den richtigen Riecher beweist oder sich dem KI-Hype hingibt, um gerade damit in der Masse zu versinken.

Quelle: Honor (X)