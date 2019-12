LG V60 ThinQ: Dual-Screen-Smartphone mit 5G kommt Anfang 2020

Auf dem Beitragsbild ist noch das LG V50 ThinQ zu sehen, die Südkoreaner von LG sollen aber an einem Nachfolger basteln, der ebenfalls ein optionales Dual-Screen-Design verwenden wird. Zudem soll bei dem neuen Premium-Smartphone 5G an Bord sein. Mit der Vorstellung des Geräts rechnet man aktuell bereits für den Mobile World Congress (MWC) 2020.

Wenig überraschend soll im Inneren wohl der Qualcomm Snapdragon 865 für ordentlich Leistung sorgen. Was das Dual-Screen-Design betrifft, will man offenbar beim Konzept des Vorgängermodells bleiben. So kommt das Smartphone ab Werk mit einem regulären Bildschirm daher, es wird aber ein Accessoire geben, mit dem man einen zweiten Screen nachrüsten kann.

Allerdings soll LG an dem Mechanismus geschraubt haben, sodass die Position des zweiten Displays sich besser verstellen lassen soll. Man darf also gespannt sein. Weitere Details zum LG V60 ThinQ folgen sicherlich bald. LG selbst enthält sich aktuell noch eines Kommentares.

Quelle: Yonhap News Agency