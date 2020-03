Noch ein Spiel umsonst: „Child of Light“

Neben EPIC, Steam und anderen Plattformen bietet nun auch Ubisoft über ihr eigenes Gaming-Netzwerk Uplay ein kostenloses PC-Spiel an, um es Anwendern zuhause nicht langweilig werden zu lassen. Aktuell gibt es dort das Rollenspiel „Child of Light“ umsonst, das nach Erscheinen 2014 sowohl von vielen Kritikern als auch Spielern sehr gut bewertet wurde.

In „Child of Light“ spielt man die junge Prinzessin Aurora, die in Plattform-Manier mit runden-basierten Kämpfen ihr Märchenland ‚Lemuria‘ von einer bösen schwarzen Königin befreien soll. Dabei trifft man u.a. auf Gnome, Elfen, Wölfe und dunkle Drachen, wobei man von einem befreundeten Glühwürmchen begleitet und unterstützt wird, das auch von einem Mitspieler gesteuert werden kann.

Ubisofts „Child of Light“ gibt es derzeit bis einschließlich Samstag, den 28. März, 14 Uhr kostenlos zum Download bei Uplay, wobei man das Spiel auch danach noch behalten und später weiterzocken kann.

Quelle: Ubisoft