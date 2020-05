Neue Nvidia GPUs von TSMC & Samsung

Nach einem Bericht der renommierten DigiTimes in Taiwan hat sich Auftragsfertiger TSMC Bestellungen neuer Grafikchips von Nvidia sowohl aus der 7- als auch aus der 5-Nanometer-Produktion gesichert. Damit wird Nvidia seine neuen GPUs also nicht nur bei Samsung in Korea fertigen lassen – in 5-nm-EUV-Technik – sondern auch bei TSMC in Taiwan.

Das gibt Nvidia etwas mehr Flexibilität, sollte es noch Anfangsschwierigkeiten mit der neuen 5-Nanometer-Technik geben, denn Samsung will hier z.B. die neue extrem-ultraviolette (EUV) Belichtung einsetzen. TSMC dürfte allerdings eine komplette Übernahme der GPU-Fertigung von Nvidia auch kaum schultern können, denn der taiwanische Auftragsfertiger produziert bereits großen Mengen von Chips für AMD und Apple.

Samsung will in diesem Quartal die Massenfertigung in 5-nm-Technik mit EUV aufnehmen und von Nvidia erwarten wir Mitte Mai mehr Informationen zu ihren nächsten GPU-Generationen, wenn die nun nur digital bzw. online abgehaltene GTC stattfindet, Nvidias hauseigene „GPU Technology Conference“.

Quelle: DigiTimes (kostenpflichtig)