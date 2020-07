Lian Li Lancool II Mesh Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem Lian Li Lancool II Mesh testen wir eine überarbeitete Version des Lancool II, welches wir erst Anfang dieses Jahres getestet haben. Wie der Name schon verrät, besteht das größte Update in der Verwendung von Meshgitter als Front und in einem seitlichen Bereich.

Wir testen die RGB-Version mit zusätzlich erhältlichem optionalen Zubehör, um einen Mehrwert gegenüber dem letzten Test bieten zu können. Interessant ist aber, dass Lian Li diesmal auch eine Performance-Version des Gehäuses zum gleochen Preis anbietet. Diese besitzt statt einer Beleuchtung eine Lüftersteuerung und wurde auch mit größeren Lüfter ausgestattet. Im Handel erhältlich sind beide Versionen für unter 90 Euro. Grundsätzlich ein guter Preis, allerdings sollte beachtet werden, dass einige Features mit optionalen Zubehör nachgerüstet werden müssten.

Neben der von uns getesteten schwarzen Variante wird es auch ein weißes Modell geben, das statt etwa 88 Euro knapp 93 Euro kostet.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Lian Li Lancool II Mesh bleibt gegenüber dem Vorgänger identisch. Mitgeliefert werden eine gut bebilderte Anleitung, Einweg- und Mehrwegkabelbinder sowie Gummierungen und Schrauben für den Einbau der Hardware.

Wir haben zusätzlich die folgenden optional erhältlichen Komponenten erhalten: Riser-Kit für eine 90-Grad gedrehte Grafikkarte, Hot-Swap System für Festpatten und ein USB-C Anschluss. Verfügbar sind außerdem ein RGB-Beleuchtungsstreifen und eine Zusatzhalterung für schwere Grafikkarten.