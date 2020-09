GeForce RTX 3060 Ti auch im Oktober?

Letzte Woche gab es bereits Gerüchte über eine GeForce RTX 3060 Ti, die in der neuen Nvidia GeForce ‚Ampere‘ Serie unterhalb der für den 15.10. angekündigten GeForce RTX 3070 positioniert werden soll. Nun heißt es von anonymen Quellen bei Grafikkartenherstellern, dass die GeForce RTX 3060 Ti bereits in der zweiten Oktoberhälfte kommen soll, also schon kurz nach der RTX 3070.

Preisangaben gibt es noch keine, aber die GeForce RTX 3060 Ti wird natürlich weniger kosten als 499 Euro – der Preis der RTX 3070. Wie erwartet soll die GeForce RTX 3060 Ti mit 4864 CUDA-Kernen bzw. Shader-Einheiten kommen – 1024 weniger als die RTX 3070 – aber den gleichen Grafikchip GA104 verwenden, wenn auch etwas abgespeckt. Außerdem soll die GeForce RTX 3060 Ti über die gleiche Speicherausstattung wie die RTX 3070 verfügen: 8 GByte GDDR6 mit 14 Gbit/s an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle, d.h. die Speicherbandbreite wäre hier gleich (448 GByte/s).

Standard-Taktraten der GeForce RTX 3060 Ti sind leider noch nicht bekannt, aber die Leistungsaufnahme sei etwas geringer, nämlich 180 bis 200 Watt statt 220 Watt wie bei der RTX 3070. Deshalb soll als direkte Stromversorgung vom Netzteil ein einzelner 8-Pin PCIe-Anschluss ausreichen.

Interessant ist allerdings die Namensgebung. Warum soll Nvidia zunächst die ‚Ti‘ einführen und wann kommt die reguläre GeForce RTX 3060?

Der Vorgänger, die GeForce RTX 2060, wurde Anfang 2019 eingeführt und erfreute sich dank eines Preises von unter 400 Euro großer Beliebtheit. Die GeForce RTX 3060 Ti bringt nun mehr Grafikspeicher (8 statt 6 GByte) und natürlich auch deutlich mehr CUDA-Kerne (4864 statt 1920).

Nvidia GeForce RTX Serie (Stand: 14.9.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti Architektur Ampere Grafikchip GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104-200 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. 17,4 Mrd. 17,4 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4864 Tensor-Kerne 328 272 184 152 RT-Kerne 82 68 46 38 Basistakt 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz ? Boost-Takt 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz ? Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 256 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 441 GByte/s 441 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt 180-200 Watt Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro ? Erhältlich 24.9.2020 17.9.2020 15.10.2020 Oktober 2020

Die Preise und Taktraten gelten jeweils für die Nvidia „Founder’s Edition“ und können bei Partnerkarten abweichen.

Quelle: videocardz.com