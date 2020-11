GeForce RTX 3060 Ti wieder im Handel gezeigt

Die GeForce RTX 3060 Ti entwickelt sich zum wohl am schlechtesten gehüteten Geheimnis von Nvidia. Bislang gibt es noch keine Informationen von offizieller Seite, aber nachdem eine dieser Grafikkarten von Gigabyte Anfang diesen Monats bereits in Saudi-Arabien angeboten wurde, ist jetzt das gleiche Modell auch bei einem Händler in Bosnien aufgetaucht.

Der bosnische Händler „CPU Infotech“ hatte bei Facebook kurzzeitig zwei Verpackungen der „Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE 8G“ gezeigt, einmal auch als „EAGLE OC 8G“, also der übertakteteten Version. Interessanterweise ist dies das gleiche Exemplar, das auch bei einem Händler in Saudi-Arabien gelistet wurde. Offenbar hat Gigabyte bereits etliche Shops mit ihren Grafikkarten beliefert, bevor die GeForce RTX 3060 Ti überhaupt offiziell vorgestellt ist.

Dies wird für den 2. Dezember erwartet. Dann soll Nvidia die GeForce RTX 3060 Ti einführen und diese Grafikkarte mit rund 400 Euro als bislang günstigstes Modell der neuen ‚Ampere‘ Serie bringen – knapp 100 Euro weniger als die aktuelle, seit Ende Oktober gelistete GeForce RTX 3070. Das neue Grafikkartenmodell verfügt dabei über weniger CUDA-, Tensor- und Raytracing-Kerne und läuft mit niedrigeren Taktraten, verfügt aber über die selbe Speicherausstattung wie die RTX 3070. Damit soll die RTX 3060 Ti laut eines kürzlich durchgesickerten Benchmark-Diagramms schneller sein als die GeForce RTX 2080 Super der Turing-Generation vom letzten Jahr.

Nvidia GeForce RTX 30 Serie (Stand: 4.11.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti Architektur Ampere Grafikchip GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104-200 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. 17,4 Mrd. 17,4 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4864 Tensor-Kerne 328 272 184 152 RT-Kerne 82 68 46 38 Basistakt 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz Boost-Takt 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 256 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 448 GByte/s 448 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt ~180 Watt Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro ca. 400 Euro Erhältlich 24.9.2020 17.9.2020 15.10.2020 2.12.2020 ?

Quelle: videocardz.com