Poco F3 ist wohl die internationale Version des Redmi K40

Die Xiaomi-Marke Redmi hat letzte Woche seine neuen Smartphones der Serie K40 vorgestellt. Konkret zählen dazu die Redmi K40, K40 Pro und K40 Pro+. Es kamen Gerüchte auf, dass die K40-Modelle international als Redmi Note 10 erscheinen würden. Doch nun heißt es, dass zumindest das Redmi K40 vielmehr dem Poco F3 entsprechen werde. Das Redmi K40 Pro könnte analog zum Poco F3 Pro werden.

Durchgesickert sind diese Informationen dank der US-Zertifizierungsstelle FCC. Möglich ist aber auch, dass das Redmi K40 Pro+ am Ende zum Poco F3 Pro werden könnte. Da muss man einfach mal abwarten, welche Strategie Poco am Ende verfolgen wird. Klar ist zumindest, dass das Poco F3 nun den Qualcomm Snapdragon 870 als Chip einsetzen wird. Zudem sollen 6 bis 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz an Bord sein – nicht erweiterbar.

An der Rückseite soll eine Triple-Kamera mit 48 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) Megapixeln ihren Dienst verrichten. Die Frontkamera bietet auf 20 Megapixel. Der Akku mit 4.520 mAh kann mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Das Poco F3 wird ein SAMOLED-Display mit 2.400 x 1.080 Pixeln (FHD+) und 120 Hz verwenden. Ab Werk soll Android 11 als Betriebssystem vorhanden sein. Die Oberfläche könnte bereits MIUI 12.5 entsprechen. Mehr Einzelheiten dürften wir schon in den kommenden Wochen erfahren.

Quelle: FCC