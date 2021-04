Die 5 besten Smartphones im April 2021

Die Riege an aktuellen Smartphones, die Jahr für Jahr auf den Markt kommen, ist nach wie vor von so großem Ausmaß, dass man dazu neigen könnte, die Übersicht zu verlieren. Um euch einen besseren Eindruck rund um die besten Smartphone-Modelle zu vermitteln, haben wir uns angesehen, welches die Topmodelle sind, die im April 2021 zu haben sind. Unsere Auswahl der fünf besten Smartphones im April 2021 lautet:

Iphone 12

One Plus 9 Pro

Samsung Galaxy S21 Ultra

Sony Xperia 1 II

Google Pixel 5

Die Kriterien, die uns dazu bewogen haben, diese Auflistung vorzunehmen, wann vor allem die Usability – kann man etwa Online Games oder Rennspiele zocken ohne Probleme spielen? Wie steht es um die nutzung der wichtigsten Social Media Apps?

Ganz egal, wie man ein Smartphone nutzt – ob für anspruchsvolle Anwendungen wie Videobearbeitung, oder solche, die wie online Spielautomaten spielen kaum das System auslasten – ein gutes Smartphone muss in jeder Lebenslage eine gute Figur machen.

Aber auch die Ausstattung wie etwa Kamera und Prozessoren, sowie Software-Aspekte und selbstverständlich das Design. Wenn unterm Strich auch noch das Preis-Leistungsverhältnis gepasst hat, dann war das jeweilige Modell bereit, für auf unsere Liste zukommen.

Sehen wir uns nun die fünf Modelle etwas genauer an.

Iphone 12



Das iPhone ist seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten das Smartphone schlechthin. Kein anderes Smartphone verkauft es sich ähnlich gut, und die User sind zumeist treue Apple-Jünger, die ausschließlich auf deren Smartphones setzen. Das iPhone 12 kommt mit 4GB RAM, sowie einem 64 GB SSD-Speicher, der auf bis zu 256 GB erweitert werden kann. Die 12 Megapixel Frontkamera, und die beiden 12 Megapixel Hauptkameras wissen definitiv zu überzeugen. Das iPhone 12 ist auch zukunftsfähig. Das beweist der 5G-Chip, der in diesen Modellen verbaut ist. Er hält sich ist das iPhone 12 für weniger als 900,- €.

One Plus 9 Pro



Das One Plus 9 Pro ist ein Premium-Smartphone, dass durch exzellente Ausstattung besticht. 8 GB RAM, die auf 12 GB erweitert werden können, und ein minimaler Speicher von 128 GB sind eine hervorragende Grundausstattung – nicht zuletzt in Verbindung mit dem Qualcomm Snapdragon 888. Dazu kommt noch eine vierfache Hauptkamera mit maximal 50 Megapixel und eine Frontkamera mit 16 Megapixel. Ein tolles Smartphone, welches allerdings auch seinen Preis hat. Derzeit ist es für knapp 1000,- € erhältlich.

Samsung Galaxy S21 Ultra



Auch das Samsung Galaxy gehört zu den beliebtesten Smartphones überhaupt. Das Modell S 21 Ultra kommt mit einem 4K Bildschirm und 12GB bis 16GB RAM und mit einem Speicher von 256GB. Die Hauptkamera weist eine enorm hohe Megapixel-Dichte aus. Das Hauptobjektiv kann 108m Pixel verarbeiten. Auch die Frontkamera mit 40 Megapixel hat eine exzellente Auflösung. Zusätzliches das Samsung Galaxy S21 Ultra Stylus-fähig. Nicht wenige Menschen gehen deshalb davon aus, dass Samsung in Zukunft das Note und das Galaxy zu einem einzigen Modell zusammenführen wird.

Sony Xperia 1 II



Das Sony Xperia ist wohl ein relativer Außenseiter in unserer Liste. Dennoch hat es dieses Smartphone definitiv verdient, dabei zu sein. Ein exzellenter 4K Touchscreen und ein Snapdragon 865, sowie 8GB RAM und 256 GB Speicher bieten eine hervorragende Basis für ein Topmodel. In Sachen Kamera kann das Sony Xperia I II nicht ganz mit den anderen Modellen mithalten. Immerhin hat man aber eine Hauptkamera mit 3 x 12 Megapixel, und eine 8 Megapixel Frontkamera an Bord. Die Kritiker sind sich einig, dass die Kamera hervorragende Bilder liefert.

Google Pixel 5



Das Google Pixel 5 ist das älteste Smartphone in dieser Auflistung. Es ist auch das Preiswerteste. Inzwischen ist es für unter 700,- € erhältlich. Es bietet eine hervorragende Kamera mit 12,2 Megapixel und 16 Megapixel sowie eine Frontkamera mit 8 Megapixel, wodurch es definitiv eines der Topmodelle im Bereich Mittelklasse ist. Zudem hat man 128GB Speicher und 8GB RAM zur Verfügung. Der Snapdragon 765g bietet ebenfalls solide Leistung.

Die hier aufgezählt Modelle wussten allesamt zu überzeugen. Wenn Sie sich für eines dieser Geräte entscheiden, können Sieie definitiv nicht viel falsch machen.