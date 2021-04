Wie erkennt man sichere und seriöse Online Casinos ohne aufwändige Recherche?

Online-Casinos werden, vor allem jetzt, wo so viele Menschen zu Hause sind, immer beliebter. Umso wichtiger ist es hier den Überblick zu behalten und seriöse von unseriösen Casinos zu unterscheiden. Um zu vermeiden, dass man auf ein betrügerisches Casino trifft, sollte man sich daher schon im Vorfeld genau über das jeweilige Online-Casino informieren. Doch wie unterscheidet man nun zwischen seriösen von unseriösen Online-Casinos, und worauf sollte man achten? Wir klären im folgenden Beitrag auf.

Anzeige

Das Wichtigste Kriterium bei Online-Casinos, wie auch bei allen anderen Websites, ist das ordentliche Impressum. Meist sitzen die Anbieter hier im Ausland, was jedoch daran liegt, dass in Deutschland nicht jeder eine Glücksspiellizenz erhält und somit auch kein Casino betreiben darf.

Generell sollte das Online-Casino aber von einer Behörde lizenziert und reguliert sein. Diese Lizenz ist meistens in Form eines Links oder einer Grafik auf der Website ersichtlich. Leider gab und gibt es jedoch genug Fälle, in denen unseriöse Online-Casinos diese gefälscht haben. Doch wie können Sie hier echte von unechten Lizenzen unterscheiden? Dies funktioniert ganz einfach, indem Sie auf Nummer sichergehen und bei der jeweiligen Behörde oder dem jeweiligen Land, Bundesland oder Staat nachhaken und fragen, ob das Online-Casino tatsächlich über eine Lizenz verfügt. Alle Online Casinos auf onlinespielcasino.de werden unter anderem nach diesem oder ähnlichem Prinzip geprüft und sind daher vertrauenswürdig.

Wichtig ist auch zu wissen, wo sich die jeweilige Behörde befindet. So gibt es bei Behörden in Ländern die Mitglieder oder wenigstens handelsrechtliche Mitglieder der europäischen Union sind, strengere Regeln für die Vergabe von Glücksspiellizenzen. Selbstverständlich gibt es auch seriöse Online-Casinos in Südamerika, doch leider nicht so häufig wie in der EU, denn bei Problemen ist man aber EUR einer sichereren Seite als in Lateinamerika.

Auch sollten Benutzer sich immer informieren, ob das jeweilige Bundesland es zulässt, außerhalb von der staatlichen Lotterie, online um Geld zu spielen. Auch müssen ABG und die Datenschutzerklärung auf der Website des Online-Casinos vorhanden sein. Zudem gehört ein sicherer Datenverkehr hier zur Pflicht. Immerhin geht es hauptsächlich um sensible, persönliche Daten wie Name, Adresse und Bankverbindungen. Die Website des Online-Casinos sollte daher SSL-gesichert sein.

Bestenfalls sind diverse anerkannte Testsiegel und Zertifikate vorhanden. Bevor Sie sich registrieren sollten Sie sich zudem erst einmal im Internet nach Erfahrungsberichten umsehen. Meistens genügt schon die bloße Eingabe des Namens der Website auf Google und in den Suchergebnissen erscheinen einige Einträge, die etwas über den Ruf des Online-Casinos aussagen.

Die Software ist ebenfalls ein weiterer wichtiger Punkt, den man beachten muss. Hier sollten Sie überprüfen, ob das Online-Casino auch die originale Software anbietet oder ob eine Fälschung vorliegt. Es gibt z.B. Online-Casinos, die mit gefälschten Spielen hantieren. Hat ein Online- Casino eine gültige Glücksspiellizenz innerhalb der europäischen Union, kann die Verwendung von einer gefälschten oder manipulierten Software in der Regel völlig ausgeschlossen werden.

Auch der Bekanntheit und die Beständigkeit spielen eine Rolle! Bei neuen Online-Casinos besteht immer die Gefahr, dass diese nicht seriös sind oder sich finanziell nicht etablieren können und Insolvenz anmelden. Bei letzterem ist im schlimmsten Fall Ihr Guthaben, sprich Ihr Geld, weg oder es kann ein Gewinn nicht ausgezahlt werden.

Weiteres wichtige Merkmale sind die Aus- und Zahlungsmöglichkeiten sowie die Zahlungsmoral. Ein seriöses Online-Casino kann bietet hier flexible Möglichkeiten (inkl. PayPal und Kreditkarte) an und zahlt in der Regel Gewinne schnell aus. Die Zahlungsmoral eines Online-Casinos (sofern man sie nicht in Erfahrungsberichten lesen kann) kann man leider erst herausfinden, wenn man sich etwas auszahlen lassen möchte. Daher sollte man zunächst um kleines Geld spielen und sich vorsichtig herantasten. Zu guter Letzt sollte das Casino auch per E-Mail oder Chat erreichbar sein. Ein guter Kunden-Support sollte ein seriöses Online-Casino schon anbieten.

Wie Sie sehen gibt es genügend Mittel und Wege ein seriöses Online-Casino von einem unseriösen zu unterscheiden. Es sind einfache Dinge, die zwar etwas Recherche und Zeit benötigen, Ihnen aber im Großen und Ganzen viel Ärger und Geld einsparen können. Wer weiß, worauf es ankommt, kann diese Tests auch bei anderen Websites anbieten und anwenden. Wenn Sie alle vorgenannten Dinge beachten, dann sollte ihrem Spielspaß bei Ihrem neuen Online-Casino nichts mehr im Wege stehen.