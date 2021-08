Xbox Series X erscheint als limitierte „Halo Infinite Edition“

Microsoft veröffentlicht die Xbox Series X am 15. November in der Halo Infinite Limited Edition. Vorbestellungen sind bereits möglich. Allerdings scheint der Run auf die Konsole enorm zu sein, denn der Bestellvorgang lässt sich bei vielen Nutzern am Ende nicht abschließen. Da sollten Interessierte die Lage heute und in den nächsten Tagen weiter beobachten. Der Preis der limitierten Konsolenversion, der auch ein spezieller Controller beigefügt ist, beträgt 549 Euro – also 50 Euro mehr, als bei der Standard-Ausführung der Xbox Series X.

Neben der Xbox Series X erscheint auch der Elite Controller als limitierte Version: als Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 zum Preis von 199,99 Euro. Auch das Eingabegerät wird ab dem 15. November 2021 in der neuen Version zur Verfügung stehen. Vorbestellungen sind ebenfalls schon möglich, wie bei der Xbox Series X ist der Ansturm aber derzeit groß. Zusätzlich bringen auch noch Partner wie Seagate und Razer passende Peripherie auf den Markt.

So zückt Razer das Halo Infinite Edition Razer Kaira Pro, ein Headset mit 50-mm-Treibern. Seagate wiederum vertreibt nun das Halo Infinite Special Edition Seagate Game Drive für Xbox. Es ist mit bis zu 5 TByte Speicherplatz zu haben und dient als externe Festplatte für die Konsole.

„Halo Infinite“ selbst erscheint am 8. Dezember 2021. Das Spiel wird auch ab dem Launchtag Teil des Xbox Game Pass sein. Dabei veröffentlicht Microsoft den Shooter nicht nur für die Xbox Series X|S, sondern auch für die Xbox One und den PC.

Quelle: Xbox.com