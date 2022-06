Xiaomi Smart Band 7 startet für 59,99 Euro in der EU

Das Xiaomi Smart Band 7 wurde bereits für den chinesischen Markt offiziell vorgestellt. Mittlerweile streicht man auch hier den Namenszusatz „Mi“, der auch bei Smartphones wie dem Xiaomi 12 nicht mehr vorkommt. Das neue Fitness-Armband schafft nun den Sprung in die EU bzw. nach Deutschland. Hierzulande kostet es 59,99 Euro. Da hat der chinesische Hersteller den Preis also angehoben, denn das Vorgängermodell kam noch für 44,99 Euro in den Handel. Immerhin: Early-Birds will man mit einem Einstiegspreis von 49,99 Euro anlocken.

Das Xiaomi Smart Band 7 erhöht die Diagonale des Bildschirms auf 1,62 Zoll – beim Vorgängermodell waren es noch 1,56 Zoll. Der AMOLED-Bildschirm löst mit 490 x 192 Pixeln auf und kann auch eine Always-On-Funktion offerieren. 110 Sportmodi stehen für das Tracking bereit. Es ist möglich, persönliche Fitnessziele festzulegen sowie Trainingsbelastung, Erholungsdauer und Trainingseffekt zu betrachten, um die eigenen Trainingspläne zu optimieren.

Xiaomi gibt zudem an, dass die Schätzung des Blutsauerstoffgehalts jetzt akkurater sei. Ebenfalls ist natürlich wie gehabt ein Pulsmesser an Bord. Den Schlaf kann das Armband ebenfalls auswerten. GPS fehlt nach wie vor. Die EU-Version des Xiaomi Smart Band 7 verzichtet auch auf NFC. Der Akku mit 180 mAh soll laut Hersteller Laufzeiten von bis zu 14 Tagen ermöglichen – ohne Always-On-Display. Der leere Akku sei nach ca. zwei Stunden vollständig geladen. Dank Wasserdichte bis 5 ATM taugt das Smart Band 7 auch zum Schwimmen.

Es stehen zudem mehr als 100 Ziffer blätter zur Auswahl bereit. Außerdem können unterschiedliche Armbänder Verwendung finden: Schwarz, Orange, Olive, Pink, Ivory und Blau sowie als exklusive Editionen: Neongrün, Neonorange, Khaki Grün und Khaki Blau.

Xiaomi wird das Smart Band 7 anfangs für einen beschränkten Zeitraum für 49,99 Euro anbieten. Da empfiehlt es sich, die Hersteller-Website für genauere Angaben im Auge zu behalten. Anschließend steigt der Verkaufspreis auf die genannten 59,99 Euro.