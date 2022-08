Sennheiser Momentum 4 Wireless: Neue ANC-Kopfhörer für 349,90 Euro

Sennheiser hat heute offiziell die neuen Kopfhörer Momentum 4 Wireless vorgestellt. In Deutschland sind sie ab dem 23. August 2022 zum Preis von 349,90 Euro erhältlich. Es handelt sich hier um ein Over-Ear-Modell mit adaptiver aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Als Laufzeit sind stolze 60 Stunden angegeben. Freilich soll der Klang das direkte Vorgängermodell in den Schatten stellen. Man setzt in diesem Sinne auf 42-mm-Treiber.

Neben ANC kann auch ein Transparenzmodus zugeschaltet werden. Der lässt dann gezielt über die Mikrofone Umgebungsgeräusche durch. Das kann etwa an Flughäfen oder Bahnhöfen hilfreich sein, um Ansagen zu hören, ohne die Kopfhörer absetzen zu müssen. Als Begleit-App fungiert Sennheiser Smart Control, über welche auch Sprachassistenten wie der Google Assistant und Amazon Alexa eingerichtet werden können. Für Telefonate steht ein 2×2-Digital-Beamforming-Mikrofonarray zur Verfügung. Windgeräusche sollen dabei automatisch unterdrückt werden.

In nur 10 Minuten seien die Sennheiser Momentum 4 Wireless laut dem Hersteller bereits wieder für 6 Stunden Wiedergabe aufgeladen. Die Funktion „Smart Pause“ wiederum kann die Wiedergabe unterbrechen, wenn der Kopfhörer abgenommen wird. Beim Aufsetzen wird sie wiederum automatisch fortgesetzt. Die Sennheiser Momentum 4 Wireless unterstützen Bluetooth 5.1 mit Multipoint-Verbindungen sowie die Codecs SBC, AAC, aptX und aptX Adaptive.

Dabei decken die Speaker einen Bereich von 6 Hz bis 22 kHz ab. Wer Interesse an den Over-Ear-Kopfhörern mit ANC hat, kann sie bereits im Handel oder auch direkt bei Sennheiser vorbestellen.

