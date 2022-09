Boni, Tipps und Spiele – alles rund um die Welt des Online Casinos

In den letzten Jahren ist die Beliebtheit von Online-Casinos weltweit in die Höhe geschossen. Die gestiegene Nachfrage hat zu einem Überangebot geführt, so dass die Betreiber der Seiten nun versuchen müssen, sich von der Konkurrenz abzuheben und Nutzer auf ihre Seite zu locken. Casino-Boni sind ein wichtiges Mittel, um genau das zu tun.

Anzeige

Wenn du das Beste aus deinen Casinoeinnahmen machen willst, musst du diese Boni nutzen. Deshalb haben wir eine Liste mit den vier besten Casino-Bonusstrategien zusammengestellt, mit denen du deine Gewinne maximieren kannst. Egal, ob du ein neuer Spieler oder ein erfahrener Spieler bist, sieh dir diese tollen Tipps an und mach das Beste aus deiner Zeit im Internet.

Erfülle die Wettanforderungen mit minimalem Risiko

Um dich für bestimmte Boni zu qualifizieren, musst du eventuell eine bestimmte Summe einzahlen oder vorher einen bestimmten Betrag setzen. Dabei solltest du nach den für dich günstigsten Quoten suchen (und gleichzeitig die Mindestanforderungen für die Aktivierung des Bonus erfüllen), damit du die bestmögliche Chance hast, dein Geld zurückzubekommen.

Wenn du zum Beispiel auf einen starken Favoriten in einem Sportwettenmarkt wettest, bringt das zwar nur minimale Gewinne, kann aber einen lukrativen Bonus freischalten. Auf diese Weise bekommst du deinen Einsatz zurück, verdienst eine kleine Marge und hast einen kostenlosen Bonus zum Spielen.

Denk daran, dass du einen Bonus immer ablehnen kannst

Du solltest aber auch daran denken, dass du einen Casino-Bonus jederzeit ablehnen kannst. Wenn du glaubst, dass du die Umsatzbedingungen nicht erfüllen kannst, oder wenn du dich durch den Bonus nicht an einen einzigen Anbieter binden willst, dann ist es völlig in Ordnung, ihn abzulehnen. Es ist dein Geld, also solltest du immer das tun, was für dich am besten ist. In neun von zehn Fällen ist ein Bonus eine gute Sache, aber du musst wissen, wann du ihn ablehnen musst, damit du immer einen Schritt voraus bist.

Einen Bonus aber solltest du niemals ablehnen, denn er ist immer persönlich für dich: Der Geburtstagsbonus im Casino. Hiermit kannst du an deinem ganz besonderen Tag immer mit einem guten Gefühl zocken.

Setze auf entgegengesetzte Ergebnisse auf demselben Markt

Eine todsichere Methode, um sicherzustellen, dass du deinen Bonus im Sportwettenbereich eines Online-Casinos zurückbekommst, ist, mehr als einen Bonus zu verwenden, um auf entgegengesetzte Ergebnisse auf demselben Markt zu setzen. Wenn zum Beispiel Team A mit 2:1 auf einen Sieg und Team B mit 5:1 auf einen Sieg tippt, kannst du mit zwei Boni auf jedes Ergebnis setzen und erhältst auf jeden Fall eine Auszahlung (vorausgesetzt, ein Unentschieden ist nicht möglich). Natürlich musst du bei dieser Strategie mehr als einen Bonus auf einmal sammeln, aber wenn du den obigen Tipp befolgst, sollte das kein allzu schwieriges Unterfangen sein.

Achte darauf, dass du deinen Fortschritt immer überprüfst

Eine weitere gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass du deine Casinoeinnahmen maximierst, ist die regelmäßige Überprüfung deiner Fortschritte. Die meisten Online-Casinos bieten eine Art Treue- oder VIP-Programm an, und es lohnt sich auf jeden Fall, diese Programme zu nutzen. Indem du deinen Fortschritt verfolgst, kannst du sicherstellen, dass du immer dein Bestes gibst und so viele Punkte oder Cashback wie möglich verdienst. So weißt du auch, wann du auszahlen und aufhören solltest und wann es sich lohnt, noch ein bisschen weiterzuspielen.

Was aber sind im Allgemeinen ein paar der besten Tipps für das Zocken im Online Casino? Wir haben Experten gefragt, wie auch Laien das Thema angehen können, ohne auf die Nase zu fallen. Wenn du gerade erst deine Reise in die Welt der Online-Wetten beginnst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du kaum weißt, wie die besten Spiele gespielt werden. Und vielleicht weißt du auch nicht, mit welchen Strategien du deine Chancen in einem Online-Casino verbessern kannst. Beliebte Casinoseiten bieten unzählige Optionen an, die es für einen Anfänger noch schwieriger machen, zu verstehen, wo man anfangen oder wie man spielen soll.

Bestimme, welcher Spielertyp du sein willst

Normalerweise gibt es zwei Arten von Online-Casinospielern – Spezialisten und Generalisten. Spezialisten sind diejenigen, die immer nur ein bestimmtes Spiel spielen, während Generalisten dazu neigen, verschiedene Spiele zu spielen. Im letzteren Fall hast du eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit und kannst dein Risiko, Geld zu verlieren, über verschiedene Spiele streuen. Daher kann es eine gute Wahl sein, als Generalist zu beginnen. Aber der Weg dorthin ist anspruchsvoll. Du musst verschiedene Spiele verstehen, was zeitaufwändig und mühsam ist.

Andererseits kannst du dich dafür entscheiden, ein Spezialist zu werden und ein bestimmtes Casinospiel zu beherrschen, indem du mehr Zeit damit verbringst, es zu verstehen und deine Fähigkeiten zu verbessern. So kannst du deine Chancen verbessern und gleichzeitig mehr Zeit sparen, um mehrere Spiele zu meistern.

Beginne mit kostenlosen Spielen

Eine einfache Taktik für Anfänger ist es, mit kostenlosen Spielen zu beginnen. Viele Online-Casinos bieten die Möglichkeit, ein paar Spiele kostenlos zu spielen, ohne echtes Geld zu setzen. Das ist von Vorteil, weil du das Spiel gründlich lernen und deine Fähigkeiten verbessern kannst, bevor du dich traust, in Echtzeit zu wetten. Suche also nach einer Seite, die beliebte Casinospiele zum kostenlosen Spielen anbietet. Wenn sie nicht zu 100 % kostenlos sind, kannst du eine Seite finden, die niedrigere Einsätze anbietet, ergo du kannst sogar mit ein paar Cent wetten.

Casino-Glücksspiel ist 100% Mathematik

Du magst Mathe vielleicht nicht so sehr, aber wenn du im Casino erfolgreich sein willst, musst du deinen Instinkt mit Mathematik kombinieren, um profitable Einsätze zu machen. Zu Beginn musst du verstehen, was der Hausvorteil und der prozentuale Gewinn für den Spieler bedeuten. Dann kannst du herausfinden, wie du diese Zahlen beim Platzieren einer Wette nutzen kannst. Bei jedem Casinospiel gibt es einen Hausvorteil und einen Prozentsatz der Rendite für den Spieler, die beide miteinander verbunden sind. Der Hausvorteil ist ein bestimmter Prozentsatz des von dir eingesetzten Geldes, den das Casino behält. Auf der anderen Seite ist der Prozentsatz der Rückgabe an den Spieler der Betrag, den du gesetzt hast und der an dich zurückgegeben wird. Wenn du diese beiden Zahlen addierst, ergibt das 100%. Wenn du also eine Zahl kennst, ist es einfacher, die andere zu bestimmen.

So kannst du Casinospiele anhand des Hausvorteils oder des prozentualen Gewinns für den Spieler leichter vergleichen. Im Idealfall ist ein Casino-Spiel mit einem niedrigeren Hausvorteil und einem höheren RTP-Prozentsatz besser.

Lerne, Verluste vorherzusagen

Ein wichtiger Schritt, den Anfänger/innen beherrschen sollten, ist die Vorhersage von Verlusten, d.h. wie viel du beim Spielen eines Casinospiels wahrscheinlich verlieren wirst. Um das zu bestimmen, brauchst du entweder den Hausvorteil oder den RTP-Prozentsatz, die Anzahl der Einsätze, die du tätigen willst, und die durchschnittliche Höhe der einzelnen Einsätze. Der prozentuale Hausvorteil ist die Zahl, die du erhältst, wenn du den prozentualen Gewinn für den Spieler von 100 abziehst. Das heißt, wenn der RTP des Spiels 99% beträgt, liegt der Hausvorteil bei 1%.

Um den erwarteten Verlustbetrag zu berechnen, gibt es eine einfache Formel:

Verlust = Prozentsatz des Hausvorteils x Anzahl der Einsätze x durchschnittliche Höhe der einzelnen Einsätze. Der Betrag, den du erhältst, ist die durchschnittliche Verlustschätzung und kann je nach Anzahl der Hände oder Einsätze variieren.

Ziel ist es, auf lange Sicht zu gewinnen

Weißt du, warum die meisten Online-Glücksspieler scheitern? Das liegt daran, dass sie auf kurzfristige Gewinne aus sind. Du wirst wahrscheinlich ein paar kleine Gewinne erzielen, aber das macht dich nicht zu einem guten Casinospieler. Top-Spieler/innen beherrschen die Kunst, langfristig zu gewinnen. Ein wichtiger Tipp dabei ist, den Hausvorteil zu kennen. Leider gibt es nur sehr wenige Spiele, bei denen du dir einen Vorteil verschaffen kannst. Am besten wählst du ein Spiel aus, das die höchsten Gewinnquoten bietet.

Und was sind einige der beliebtesten Spiele im (virtuellen) Casino?

Spielautomaten

Spielautomaten kann man einfach nicht ignorieren. Öffne ein beliebiges Online-Casino oder gehe in ein landbasiertes Etablissement und du wirst tonnenweise Spielautomaten finden. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen Spielautomaten lieben. Sie bieten dir ein spannendes Spiel und die Möglichkeit, im Handumdrehen viel zu gewinnen, wenn du einen der großen progressiven Jackpots knackst.

Ein weiterer Vorteil von Spielautomaten ist, dass es sie in Hülle und Fülle gibt, vor allem in Online-Casinos. Die Möglichkeit, zwischen Hunderten von Themen zu wählen, heißt, es wird garantiert nicht allzu schnell fad.

Roulette

Viele Menschen haben Roulette einfach ins Herz geschlossen; vielleicht einfach, weil es in der Popkultur zu Hause ist. Es ist eines der ältesten Casinospiele, das auch heute noch beliebt ist. An den Grundregeln hat sich nicht viel geändert, denn das Rad dreht sich immer weiter und du kannst zwischen verschiedenen Einsätzen wählen. Es gibt verschiedene Varianten des Spiels und der Hausvorteil variiert stark. Wenn du Online-Casinospiele spielst, gibt es sogar noch bessere Optionen als europäisches Roulette. Französisches Roulette zum Beispiel hat auf bestimmten Märkten einen Hausvorteil von 1,38 % und es gibt einige Orte, an denen es Roulette ohne Nullen gibt.

Video Poker

Dies ist ein weiteres Casino-Spiel, bei dem der Hausvorteil extrem niedrig ist. Es gibt sogar einige Varianten von Videopoker, bei denen der Glücksspielanbieter keinen Vorteil hat, wenn du perfekt spielst. Der Schlüssel dazu ist, jedes Mal die beste Entscheidung zu treffen.

Das ist gar nicht so einfach, denn es gibt unterschiedliche Auszahlungstabellen für die verschiedenen Regelwerke. Was bei einem Video-Poker-Automaten funktioniert, kann daher bei einem anderen falsch sein.